Επίσημη ονομασία αποκτούν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με κομματικες πηγές το κτίριο των γραφείων του κόμματος θα ονομαστεί «Μίμης Δαρειώτης»

Την πρόταση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και η Πολιτική Γραμματεία την ενέκρινε ομόφωνα.

Ποιος ήταν ο Μίμης Δαρειώτης

Ο Μίμης Δαρειώτης ήταν ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος που βασανίστηκε βάναυσα.

Για χρόνια διετέλεσε οικονομικός διευθυντής του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ και απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.