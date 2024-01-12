Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΣΥΡΙΖΑ: Τέρμα το «Κουμουνδούρου» - Τα γραφεία μετονομάζονται σε «Μίμης Δαρειώτης»

Επίσημη ονομασία αποκτούν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πλατεία Κουμουνδούρου, προς τιμήν του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς

συριζα κουμουνδούρου

Επίσημη ονομασία αποκτούν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πλατεία Κουμουνδούρου.

Σύμφωνα με κομματικες πηγές το κτίριο των γραφείων του κόμματος θα ονομαστεί «Μίμης Δαρειώτης»

Την πρόταση έκανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης και η Πολιτική Γραμματεία την ενέκρινε ομόφωνα. 

syriza

Ποιος ήταν ο Μίμης Δαρειώτης

δαρειωτης

Ο Μίμης Δαρειώτης ήταν ιστορικό στέλεχος της ανανεωτικής Αριστεράς, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος που βασανίστηκε βάναυσα. 

Για χρόνια διετέλεσε οικονομικός διευθυντής του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ και απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark