Μετά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, συνάντησε κατ’ ιδίαν τον απερχόμενο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο. Ο Υπουργός τον ευχαρίστησε για την προσφορά του, την ευδόκιμη ολοκλήρωση της θητείας του, καθώς για την αποτελεσματική συνεργασία με την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων και υβριδικών απειλών τα τελευταία 4 χρόνια.

Αναλυτικότερα, η δήλωση του Υπουργού Επικρατείας, κ. Παπασταύρου:

«Σας ευχαριστώ για τις πολύτιμες υπηρεσίες σας προς την Πατρίδα.

Η τετραετής θητεία σας συνδυάστηκε με την αναβάθμιση και ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας μας, που είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα εμβάθυνε περαιτέρω τις στέρεες στρατηγικές σχέσεις με σημαντικούς συμμάχους ανά τον κόσμο.

Σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές διατηρήσατε στο ακέραιο το αξιόμαχο, το επίπεδο ετοιμότητας, καθώς και το φρόνημα των Ενόπλων Δυνάμεων, προασπίζοντας τις αξίες του Ελληνισμού και την εδαφική μας ακεραιότητα.

Το όνομά σας, Αρχηγέ, εμπνέει αναγνώριση και σεβασμό σε όλους, συμμάχους και μη, και αυτό θα σας συνοδεύει πάντα ως παρακαταθήκη».

Πηγή: skai.gr

