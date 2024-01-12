ΣΥΡΙΖΑ: Προσωπικό ναυάγιο του Μητσοτάκη το σχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια

«Το σχέδιο νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια εξελίσσεται σε προσωπικό ναυάγιο του Κυριάκου Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Όμηρος της ισχυρής ακροδεξιάς πτέρυγας του κόμματος του, ο δήθεν μεταρρυθμιστής πρωθυπουργός, αναγκάζεται να φέρει προς ψήφιση ένα ελλιπές σχέδιο. Όμως ούτε γι' αυτό μπορεί να πείσει την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, ούτε καν τους υπουργούς του», σχολιάζει η αξιωματική αντιπολίτευση και συνεχίζει:

«Σε μια πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά ήθη ένδειξη δειλίας, καλεί τους βουλευτές του σε αποχή από την ψηφοφορία! Για τη στάση του αυτή τον εγκαλεί δημόσια και ανοιχτά ο πραγματικός ηγέτης της ακραίας δεξιάς πτέρυγας του κόμματός του Αντώνης Σαμαράς!».

«Αντιλαμβανόμαστε την ομηρεία του κ. Μητσοτάκη από τον κ. Σαμαρά. Αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία να φέρει το σχέδιο νόμου προς ψήφιση. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης να μην επιλέξει και ο ίδιος την αποχή», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ ως η μόνη υπεύθυνη και αξιόπιστη προοδευτική δύναμη της χώρας δεν παίζει μικροκομματικά παιχνίδια με ένα θέμα που αφορά την ισότητα όλων των πολιτών και τον πυρήνα των ατομικών δικαιωμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

