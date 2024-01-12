ΠΑΣΟΚ: «Η ακρίβεια συνεχίζει ακάθεκτη με τις ευλογίες της κυβέρνησης»

Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια με αφορμή τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ ασκεί το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Πιο αναλυτικά:

«Η σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ με αύξηση της ετήσιας μεταβολής του Δ.Τ.Κ. στο 3,5%, έναντι 3% τον προηγούμενο μήνα και με τον πληθωρισμό στα τρόφιμα να τρέχει τον Δεκέμβριο με 8,9%, επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι η ακρίβεια συνεχίζει ακάθεκτη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής για να μαζεύει υπερέσοδα, τα οποία αξιοποιεί με πελατειακούς όρους αντί να ενδυναμώνει το κοινωνικό κράτος με θεσμικές παρεμβάσεις.

Ειδικότερα στα τρόφιμα η συσσωρευμένη αύξηση της τελευταίας διετίας ανέρχεται στο 26,77%, που αποτελεί μια συνεχιζόμενη αφαίμαξη των εισοδημάτων της μεγάλης πλειονότητας των πολιτών και ιδίως των πιο αδύναμων.

Με καταγεγραμμένα πλέον τα φαινόμενα της κερδοσκοπίας και ατιμώρητους στην ουσία τους κερδοσκόπους, αφού η κυβέρνηση δεν δημοσιοποιεί τα πορίσματα των ελέγχων με τα ονόματα των προϊόντων, με ασύδοτες της τράπεζες να κερδοσκοπούν από το άνοιγμα των επιτοκίων και τα ενοίκια να είναι απαγορευτικά ιδίως για τα νέα ζευγάρια, με πολλαπλάσιες αυξήσεις στο βρεφικό γάλα συγκριτικά με άλλες χώρες, η κυβέρνηση επιμένει στις ίδιες αποτυχημένες συνταγές, με μοναδικό της ενδιαφέρον τη διάσωση της επικοινωνιακής της εικόνας.

Για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ο αγώνας για την προστασία των δοκιμαζόμενων νοικοκυριών θα είναι διαρκείας, όσο η κυβέρνηση αγνοεί τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουμε καταθέσει και όσο συνεχίζει να ευνοεί τους λίγους που θησαυρίζουν, σε βάρος των πολλών».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.