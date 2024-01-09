ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Τα ωραία λόγια συγκαλύπτουν τη σκληρή πραγματικότητα για την ευρωπαϊκή Συμφωνία Μετανάστευσης και Ασύλου

«Τα ωραία λόγια και τα συγχαρητήρια που αντάλλαξαν χθες ο Έλληνας πρωθυπουργός με την Ευρωπαία Επίτροπο Μετανάστευσης δεν μπορούν να συγκαλύψουν τη σκληρή πραγματικότητα ούτε για την ευρωπαϊκή Συμφωνία Μετανάστευσης και Ασύλου ούτε για τη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού στο Αιγαίο» υπογραμμίζει, σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Με τη Συμφωνία, τα κράτη-μέλη που δεν θέλουν αιτούντες άσυλου θα μπορούν, ειδικά σε περιόδους κρίσης, να γίνονται χορηγοί των χωρών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ - όπως είναι η Ελλάδα - για να τους φιλοξενούν εκεί. Παράλληλα, παρά τα μεγάλα λόγια, δεν υπήρξε πρόβλεψη να στηριχθούν νόμιμες και ασφαλείς οδοί μετανάστευσης σύμφωνα με το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ που υπεγράφη στο Μαρακές ούτε ένας ισχυρός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η ελληνική ηγεσία φαίνεται να θεωρούν αποδεκτό 600 άνθρωποι να πνίγονται εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης ενός κράτους-μέλους στην οποία βρίσκονταν για 13 ώρες, και έξι μήνες μετά ούτε ευθύνες να έχουν αποδοθεί ούτε συμπεράσματα να αναζητούνται για το τι πρέπει να γίνει ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η τραγωδία».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίζει να αγωνίζεται για μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα κατανέμει με δίκαιο και αλληλέγγυο τρόπο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ τις ευθύνες διαχείρισης του προσφυγικού και θα βασίζεται στην προστασία συνόρων με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Δεν πρόκειται να επικυρώσουμε τον ρόλο που πρωτοβούλως πια η Ελλάδα αποδέχεται, του φύλακα που αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες - νομικές, επιχειρησιακές, φιλοξενίας - των υπόλοιπων κρατών-μελών, με σοβαρότατες συνέπειες για τα συμφέροντα και τις αξίες της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.