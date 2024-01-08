Την ανάγκη ευρωπαϊκής λύσης στις μεταναστευτικές ροές επισήμανε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση με θέμα "Ευρωπαϊκές λύσεις στην κοινή πρόκληση της μετανάστευσης" που διοργανώνει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.



«Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική δεν σημαίνει ανοιχτά ή ανύπαρκτα σύνορα, αλλά κανόνες. Και αυτούς τους κανόνες τηρήσαμε το 2020 απέναντι στην εργαλειοποίηση της προσφυγικής κρίσης» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με την ευρωπαία επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι απαιτείται ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα της μετανάστευσης, και σύνδεση των αρχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου με την προάσπιση των αρχών της Ευρώπης. Τόνισε ότι η διαχείριση του προβλήματος θα κρίνει την αξιοπιστία της ΕΕ και είπε ότι πρέπει να αποδειχθεί στην πράξη το εάν η ΕΕ ξέρει να μεταφράζει τις διακηρύξεις της σε μια αποτελεσματική πολιτική. Τόνισε ότι για την Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη η φύλαξη των συνόρων της, ενώ καταφέρθηκε εναντίον όσων -όπως είπε- επιχείρησαν να συκοφαντήσουν την Ελλάδα, «χωρίς να διστάσουν να κατασκευάσουν ακόμη και τραγωδίες». Άφησε αιχμές λέγοντας ότι αυτοί εξυπηρετούσαν τα σχέδια των λαθροδιακινητών, και είπε ότι τους κανόνες που τήρησε η Ελλάδα το 2020 απέναντι στην εργαλειοποίηση του προσφυγικού, τους τηρεί και σήμερα απέναντι σε όσους καλλιεργούν στην Ελλάδα την εχθροπάθεια και ξενοφοβία, με μια μορφή λαϊκισμού που με ευκολία φορτώνει κάθε πρόβλημα στον ανώνυμο ξένο. «Αντίπαλος της πολιτείας είναι κάθε παράνομος και παραβάτης, και όχι ξένος ή δικός μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης προσθέτοντας ότι οι παράνομες ροές μεταναστών το 2023 ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και η κυβέρνηση διαχειρίστηκε το πρόβλημα πολύ καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επισήμανε ότι η χώρα μας συχνά είναι ενδιάμεσος σταθμός και ο τελικός στόχος των μεταναστών είναι να μεταβούν στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, τονίζοντας με έμφαση τον ρόλο της χώρας μας στη φύλαξη των ανατολικών χερσαίων και θαλάσσιων ευρωπαϊκών συνόρων.

Όσοι φτάνουν στα νησιά καταγράφονται και ταυτοποιούνται στις σύγχρονες και οργανωμένες δομές, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατούσε το 2019 είπε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «μιλάμε για μια άλλη εικόνα στα νησιά του Αν. Αιγαίου» την οποία όπως είπε την πιστώνεται η κυβέρνηση «και η ΕΕ που μας στήριξε». Έκανε λόγο για ανάγκη γρήγορων διαδικασιών παροχής ασύλου εκεί που πρέπει με τυποποιημένες διαδικασίες και προσέθεσε ότι η Ελλάδα πέτυχε να αναγνωριστεί από την Ευρώπη ότι προτεραιότητα είναι η εξάρθρωση των δικτύων των παράνομων διακινητών. Εξήρε την είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ζώνη Σένγκεν ώστε πια η Ελλάδα δεν θα είναι η μόνη χώρα της περιοχής που ανήκει στη Σένγκεν και τόνισε ότι η κυβέρνηση θα στέκεται δίπλα στα νησιά που σήκωσαν το βάρος της μετανάστευσης, με περισσότερους πόρους.

Επισήμανε τη συμφωνία με την Τουρκία για ταχεία παροχή βίζας που επιτρέπει την επίσκεψη σε δέκα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και ευχαρίστησε την ευρωπαία επίτροπο για την στήριξη της σε αυτό. Προσέθεσε ότι βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση δημοσιονομικού πλαισίου εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα εγκριθεί την 1η Φεβρουαρίου, καθιστώντας όμως σαφές ότι θα δεχθούμε τη διαπραγμάτευση αρκεί να αυξήσουμε τα κονδύλια για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης».

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι στα ζητήματα επιστροφών «πρέπει να δούμε περισσότερα» και υπογράμμισε ότι το μεταναστευτικό δεν είναι πεδίο διχασμού, αλλά η σωστή αντιμετώπιση του μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου «αρκεί από τη μια πλευρά να έχουμε πολιτική που στηρίζεται στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και από την άλλη τη διαμόρφωση νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης που θα αντιμετωπίσει τα κενά εργασίας που υπάρχουν την πατρίδα μας». Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, μπορεί η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στην διαμόρφωση αυτής της ισορροπίας στην Ευρώπη και σημείωσε ότι ο συντονισμός της νόμιμης μετανάστευσης έχει να δείξει ακόμη δείγματα γραφής, σε ένα διαρκές ισοζύγιο με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας μας.

«Να μην φοβόμαστε τη λέξη ενσωμάτωση στην Ελλάδα, είμαστε μια ανοιχτή κοινωνία, το αποδείξαμε στο παρελθόν ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε από ανθρώπους που θέλουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Έχουμε παραδείγματα δεύτερης γενιάς οικονομικών μεταναστών με μεγάλη επιτυχία» είπε ο πρωθυπουργός.

Κατέληξε επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα τάχθηκε από τη συγκυρία να υπηρετήσει μια ευρωπαϊκή αποστολή, να αποδείξει ότι ο κυματισμός της ιστορίας δεν πρέπει να απειλήσει το σκάφος που ταξιδεύουμε στο χρόνο.

«Στις ευρωεκλογές καλούμαστε να αποδείξουμε όσοι αγαπούμε την Ευρώπη ότι μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, ανοίγοντας παράθυρο στη συνεργασία με βάση την πραγματικότητα, και πυξίδα το μέτρο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

