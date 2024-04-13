Θεμιστοκλέους: Το σύστημα «ris pac» σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας σε 8 μήνες από σήμερα

«Η ψηφιοποίηση έχει αποκτήσει ένα γενικότερο χαρακτήρα στην Ελλάδα τελευταία. Μιλάμε για μια πλήρη αναβάθμιση των συστημάτων Υγείας. Μιλάμε για τον Ενιαίο Ατομικό Φάκελο Υγείας. Ξεκινά η εφαρμογή του. Έχουμε την ενοποίηση των συστημάτων στα νοσοκομεία», επισήμανε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στο πλαίσιο σχετικής συζήτησης στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς 10- 13 Απριλίου και τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε χαρακτηριστικά: «Ξεκινούν κάποια πράγματα που θα μειώσουν τη γραφειοκρατία. Από το Σεπτέμβριο ο υπολογισμός του clawback θα μπορεί να γίνεται αυτόματα, σε real time. Καταργούμε το χαρτί στις αιτήσεις των γιατρών, έρχεται πλατφόρμα για τη διαδικασία. Η ψηφιοποίηση είναι η είσοδος πολύ μεγάλων αλλαγών».

Τόνισε επίσης ότι: «Άλλο η ψηφιοποίηση, άλλο η τεχνολογία Υγείας. Μοιράζουμε για παράδειγμα δέκα συσκευές στο σπίτι, πρέπει ωστόσο να υπάρχει και ένα κέντρο που θα αξιολογεί την πληροφορία από τον ασθενή. Θα έχουμε το ολοκληρωμένο σύστημα ris pacs (απομαγνητοφώνηση ιατρικών πράξεων) σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας σε 8 μήνες από σήμερα, Ακόμη, στην εφημερία ενός νοσοκομείου θα μπορεί κανείς με σήμανση χρώματος να βλέπει την κίνηση του, ώστε να ξέρει αν θα αναμένει αν μεταβεί εκεί. Αυτό θα είναι έτοιμο έως το 2025».

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Νίκας, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Έρευνας Υγείας & Βιοτεχνολογίας (ΣΕΙΒ) σημείωσε: «Από την πρόληψη την πρόγνωση τη διάγνωση, να πάμε στην θεραπεία και την παρακολούθηση. Η ψηφιοποίηση φέρνει πολλές λύσεις».

Ο Ευάγγελος Καλαμάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της SofMedica είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που πρέπει να ζητά η πολιτεία είναι τα δεδομένα. Έρχονται οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης και συγκεντρώνουν τα δεδομένα, και γίνονται ένας “συνοδηγός" των επαγγελματιών Υγείας. Οι Αρχές πρέπει να μας αναγκάσουν να δίνουμε δεδομένα και συγκεκριμένη πληροφόρηση».

Ο Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής επισήμανε ότι: «Θα είναι πολύ σημαντικά τα επόμενα χρόνια αναφορικά με την τεχνολογία Υγείας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας, πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμα. Να ανοίξουμε την κουβέντα για την αξιολόγηση τους».

Τέλος ο Δημήτρης Κοντοπίδης, Πρόεδρος Ψηφιακής Υγείας στην Ένωση Ελλήνων ασθενών υπογράμμισε μεταξύ άλλων: «Η εμπειρία των ασθενών στον ψηφιακό μετασχηματισμό θα έπρεπε να αφορά σε κάτι παραπάνω από λ.χ. το ψηφιακό ραντεβού. Στην πανδημία ήταν μια καλή πρακτική το ότι οι πολίτες μάθαμε να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες. Μπορούσε ο ασθενής να κάνει αυτοδιάγνωση, να κάνει το τεστ μόνος του».

Τον συντονισμό της συζήτησης πραγματοποίησε η Βίκυ Καρατζαφέρη, Senior Editor σε Talk 989, Healthstories.gr, mononews.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.