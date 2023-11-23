H μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Μεγάλη δημοσκόπηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες, παρουσιάζει απόψε ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την PULSE, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη.

Πως αξιολογούν οι πολίτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο;

Τι γνώμη έχουν οι ψηφοφόροι για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποχωρήσεις στελεχών;

Πως βαθμολογούν τις πρωτοβουλίες του Στέφανου Κασσελάκη;

Και η πρόθεση ψήφου. Ποιός βρίσκεται στην δεύτερη και ποιός στην τρίτη θέση;

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.