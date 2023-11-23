Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της Pulse απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Στις 19:50 με τη Σία Κοσιώνη

Σία_Κοσιώνη

Μεγάλη δημοσκόπηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τα κρίσιμα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες, παρουσιάζει απόψε ο ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την PULSE, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη. 

  • Πως αξιολογούν οι πολίτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες τις αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο;
  • Τι γνώμη έχουν οι ψηφοφόροι για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποχωρήσεις στελεχών;
  • Πως βαθμολογούν τις πρωτοβουλίες του Στέφανου Κασσελάκη;
  • Και η πρόθεση ψήφου. Ποιός βρίσκεται στην δεύτερη και ποιός στην τρίτη θέση;

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημοσκόπηση Pulse ΣΚΑΪ Σία Κοσιώνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark