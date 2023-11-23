Τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης των εννέα βουλευτών που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσαν σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος, σε συνάντηση που είχαν στη Βουλή.

Αναλυτικά ανεξαρτητοποιούνται εννέα βουλευτές: Αναγνωστόπουλου Σία, Αχτσιόγλου Έφη, Ζειμπεκ Χουσεΐν, Ηλιόπουλος Νάσος, Τζανακόπουλος Δημήτρης, Τζούφη Μερόπη, Φερχάτ Οζγκιουρ, Φωτίου Θεανώ, Χαρίτσης Αλέξης.

Οι επιστολές των εννέα βουλευτών είχαν κοινό κείμενο, το οποίο ανέφερε: «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, με την παρούσα σάς δηλώνω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 Κανονισμού της Βουλής».

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ακόμη δύο βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και η Πέτη Πέρκα, οι οποίοι μαζί με τους εννέα που αποχωρούν σήμερα μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα κοινοβουλευτική ομάδα.

Συνομιλώντας με δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση τον πρόεδρο της Βουλής ο Νάσος Ηλιόπουλος είπε ότι «αυτή τη στιγμή μιλάμε για 11 ανθρώπους που έχουν αποχωρήσει, οπότε ναι, είμαστε 11. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολη απόφαση για εμάς αυτό το πράγμα. Είναι η μόνη απόφαση με την οποία αισθανόμαστε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε το πολιτικό πλαίσιο, με το οποίο εκλεγήκαμε και το οποίο λέγαμε αυτά τα χρόνια. Για εμάς από εδώ και πέρα είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση».

Πρόσθεσε ότι στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό σίγουρα θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.

Εν καιρώ θα γίνουν όλα, σχολίασε ο Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτηση αν θα οριστεί επικεφαλής της ΚΟ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής Ροδόπς Φερχάτ Οζγκιουρ -ο οποίος είναι μέσα στους εννέα που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ- είπε ότι για αρχή σχηματίζεται μια Κοινοβουλευτική Ομάδα. Για τον επικεφαλής είπε ότι θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις σύντομα.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με 36 βουλευτές.

Εν τω μεταξύ, ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, διαψεύδει τις φήμες περί προσχώρησης του στη νέα ΚΟ που θα συσταθεί.

«Παραμένω ανεξάρτητος βουλευτής» ανέφερε, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Το κείμενο αποχώρησης

Με βολές κατά Κασσελάκη το κείμενο αποχώρησης των εννέα βουλευτών. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Στέφνοας Κασσελάκης «αναδείχθηκε δημοκρατικά. Αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά» και πως ο νέος πρόεδρος «διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον μετατρέπει σε ένα άμορφο κόμμα, ενώ την ίδια στιγμή το πολιτικό του στίγμα εκπέμπει ένα συνονθύλευμα αντιφατικών απόψεων χωρίς κανένα προγραμματικό βάθο»

Όλο το κείμενο: «Για μια πολιτική της ευθύνης και της ελπίδας. Συνεχίζουμε.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Οι εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 ανέδειξαν μια ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία νιώθει παντοδύναμη να συνεχίσει την αντικοινωνική της πολιτική και να επιβάλλει μια δεξιά ατζέντα σε κρίσιμα θέματα που σφραγίζουν το μέλλον της χώρας. Ο πολιτικός άξονας έχει μετατοπιστεί προς τα Δεξιά, η άκρα Δεξιά και οι αντιδραστικές αντιλήψεις κερδίζουν έδαφος, η βαρβαρότητα της καθημερινότητας μετατρέπεται σε νέα κανονικότητα. Απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη, οι δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης εμφανίζονται σε απόσταση από τις αγωνίες και τα προβλήματα των πολιτών. Το θέμα είναι βαθιά πολιτικό. Απουσιάζει ένα σύγχρονο πολιτικό και κοινωνικό σχέδιο που πείθει, όχι ρητορικά, αλλά στην πράξη, ότι μπορούμε να νικήσουμε την κυριαρχία της Δεξιάς. Και όμως. Οι δυνατότητες υπάρχουν.

Εκατομμύρια πολίτες αναζητούν μια ισχυρή, προγραμματική και οραματική αντιπολίτευση που θα μπορέσει να εκφράσει ένα νέο σχέδιο για την προοδευτική αναγέννηση της χώρας. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αλλά αυτό απαιτεί μια σύγχρονη αριστερή πολιτική της ευθύνης και της ελπίδας. Που θα πείθει και θα εμπνέει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βιώνει μια διαλυτική κρίση. Ο νέος Πρόεδρος του κόμματος και η ηγετική ομάδα αρνούνται να αναγνωρίσουν και να συζητήσουν τον πολιτικό πυρήνα του προβλήματος. Αντί αυτού, επιλέγουν το ερμηνευτικό σχήμα του «εσωτερικού εχθρού» και της «Πέμπτης Φάλαγγας». Όταν δεν επιλέγουν τις επιθέσεις και τις προσβολές, καταφεύγουν σε έναν απλουστευτικό, κενό περιεχομένου, λόγο με γενικόλογα συνθήματα. Τα αποτελέσματα είναι ορατά. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ βυθίζεται στην ανυποληψία και στην απαξίωση. Είναι μια επώδυνη και διαλυτική διαδικασία που πλήττει όχι μόνο το ιστορικό κόμμα της Αριστεράς, αλλά συνολικά τις προοδευτικές δυνάμεις και τη Δημοκρατία της χώρας.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναδείχθηκε δημοκρατικά. Αλλά πορεύεται αντιδημοκρατικά. Διαλύει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον μετατρέπει σε ένα άμορφο κόμμα, ενώ την ίδια στιγμή το πολιτικό του στίγμα εκπέμπει ένα συνονθύλευμα αντιφατικών απόψεων χωρίς κανένα προγραμματικό βάθος. Ένδειξη αυτής της παθογένειας είναι οι θέσεις που εκφράζει ο Πρόεδρος για κρίσιμα ζητήματα, όπου με ευκολία τη μια μέρα δηλώνει την υποταγή του κόμματος στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και την άλλη ξεσπαθώνει ρητορικά,αλλά καθόλου πειστικά εναντίον τους. Η αναξιοπιστία του, η υπονόμευση του κυβερνητικού έργου της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), η αυταρχική συμπεριφορά που είδαμε στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Είναι μια πορεία, δυστυχώς, δίχως επιστροφή.

Όσες και όσοι υπογράφουμε αυτό το κείμενο αναγνωρίζουμε την ανάγκη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη μιας αποφασιστικής τομής στην πορεία εκφυλισμού και απαξίωσης της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων στη χώρα μας. Αναγνωρίζουμε τις δικές μας ευθύνες στην ανοχή, στο όνομα της πολιτικής ενότητας, σε προβληματικά φαινόμενα που οδήγησαν στην κρίση του κόμματος, την ανοχή σε διχαστικές συμπεριφορές που τροφοδότησαν το αντί-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και απομάκρυναν από κοντά μας προοδευτικούς πολίτες καλής θέλησης. Την ίδια στιγμή παραμένουμε περήφανοι για όσα καταφέραμε την περίοδο 2015-2019 με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε το έργο να διασώσει την κοινωνική συνοχή μιας χρεωκοπημένης χώρας. Κρατάμε από την πολύτιμη και δύσκολη αυτή μάχη τις μεγάλες τομές στην κοινωνική και εργατική πολιτική, την επιτυχία της εξόδου από τα Μνημόνια, την εθνική αυτοπεποίθηση που οδήγησε στην Συμφωνία των Πρεσπών. Και κυρίως κρατάμε την επίγνωση ότι η σύγχρονη Αριστερά είναι αυτή που συγκρούεται και σχεδιάζει, που μιλά συγκεκριμένα και αναλαμβάνει την ευθύνη της άσκησης πολιτικής, που αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων στο σήμερα. Η δική μας Αριστερά δεν περιορίζεται στη θέση της συνεπούς αντιπολίτευσης. Είναι η Αριστερά που διεκδικεί την κυβέρνηση. Λέει αυτό που πιστεύει και πιστεύει αυτό που λέει.

Εμείς, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, σήμερα αποχωρούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Το βήμα που κάνουμε εκκινεί από μια σκληρή παραδοχή. Η κατάσταση που έχει παγιωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μας επιτρέπει να υπερασπιστούμε, να υλοποιήσουμε και να ανανεώσουμε το πρόγραμμα και το πολιτικό σχέδιο με βάση το οποίο διεκδικήσαμε την υποστήριξη και την ψήφο των πολιτών στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.Η ιδεολογική μετατόπιση από αρχές και αξίες της σύγχρονης Αριστεράς, η ανεπάρκεια και οι αντιφατικές τοποθετήσεις της νέας ηγετικής ομάδας, στερούν κάθε αξιοπιστία. Ακυρώνουν κάθε προσπάθεια συσπείρωσης ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων από όλο το φάσμα της Αριστεράς, της Κεντροαριστεράς και της Οικολογίας και νικηφόρας πορείαςενάντια στην πολιτική της ΝΔ.

Σήμερα όμως κάνουμε ένα βήμα που κοιτάει στο μέλλον. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτικά ισχυρή και προγραμματικά οραματική προοδευτική αντιπολίτευση, που όχι μόνο θα αμφισβητεί την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανατροπή της. Αυτό απαιτεί τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πολιτικού περιεχομένου πάνω στα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας: την κλιματική κρίση που επικαθορίζει συνολικά μία νέα ιστορική περίοδο, την ενδυνάμωση της εργασίας στις νέες προκλήσεις, το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τις κοινωνικές ανισότητες, τις σύγχρονες έμφυλες και φεμινιστικές διεκδικήσεις, το περιεχόμενο και τους θεσμούς της Δημοκρατίας. Τα σύγχρονα αιτήματα που συνομιλούν με τον στρατηγικό στόχο για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και απαιτεί τολμηρά βήματα. Οι παλιές συνταγές έχουν δείξει τα όριά τους.

Δική μας φιλοδοξία είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός αριστερού και προοδευτικού χώρου που θα διαμορφώσει τις απαντήσεις και το πολιτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις και στις προσδοκίες των πολιτών. Όχι μόνοι και μόνες μας. Όχι με τη λογική της τεχνητής συγκόλλησης παλιών ή νέων θραυσμάτων. Αλλά μέσα από την πολιτική και οργανωτική δουλειά από τα κάτω, από την ανασύνθεση των προοδευτικών δυνάμεων, από την διαμόρφωση ενός σύγχρονού πολιτικού και κοινωνικού ρεύματος με τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, με τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα, με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας, με τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη ενάντια στους αποκλεισμούς, στις διακρίσεις, στις δυσκολίες και στον εκφασισμό της καθημερινής ζωής.

Μπορούμε να νικήσουμε. Το 2024 σφραγίζεται από το ορόσημο των 50 ετών της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχει έρθει η ώρα για μια επανεκκίνησητης Δημοκρατίας. Μια νέα πορεία για τη χώρα που θα στηρίζεται στα μεγάλα κεκτημένα της Μεταπολίτευσης, αλλά την ίδια στιγμή θα προωθεί αποφασιστικές τομές και προοδευτικές πολιτικές που δίνουν υπόσταση στο σύγχρονο περιεχόμενο της Δημοκρατίας: μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Μια κοινωνία ασφάλειας, συμπερίληψης και καλύτερης ζωής.

Σε αυτόν τον στόχο θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».

Το κείμενο αποχώρησης υπογράφουν 57 στελέχη:

ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΟΣ, ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ, ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ, ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ, ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑ, ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ, ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ), ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ), ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ), ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΖΑ,

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ, ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ, ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ, ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΚΟΥΤΑ ΑΝΝΑ, ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΗΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ,

ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΙΑ, ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ, ΤΟΠΑΛΙΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ, ΦΕΡΧΑΡΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ, ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

