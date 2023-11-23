Στην αντεπίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου: Διάσπαση χωρίς πολιτικό επίδικο - Η Ιστορία θα κρίνει

Για «την πρώτη διάσπαση στην ιστορία της Αριστεράς εκτός πολιτικών οργάνων, εκτός κομματικών διαδικασιών» μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη αντίδραση μετά την αποχώρηση της ομάδας Αχτσιόγλου από το κόμμα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η αποχώρηση των εννέα γίνεται «χωρίς πολιτικό επίδικο και χωρίς ουσιαστική διαφωνία», ενώ μιλά για «περιφρόνηση της λαϊκής εντολής».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Είναι δύσκολο ν’ απαντήσει κανείς στην πρώτη διάσπαση στην Ιστορία της Αριστεράς και του προοδευτικού χώρου που γίνεται εκτός πολιτικών οργάνων, εκτός κομματικών διαδικασιών, χωρίς πολιτικό επίδικο και χωρίς ουσιαστική διαφωνία.

Καθώς φαίνεται, η μόνη «διαφωνία» όσων εγκατέλειψαν σήμερα το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν με λίστα τον Ιούνιο του 2023, είναι το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και η άρνησή τους να αποδεχθούν τη δημοκρατική ετυμηγορία των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα ποιοι είναι οι λόγοι και οι επιδιώξεις που οδήγησαν στην περιφρόνηση από πλευράς τους της λαϊκής εντολής.

Η Ιστορία θα κρίνει.

Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να είναι η Αξιωματική Αντιπολίτευση στη Βουλή, η ισχυρή φωνή στην κοινωνία, στις μάχες που δίνονται για την ανατροπή των δεξιών και αντιλαϊκών πολιτικών της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πιο κοντά στην κοινωνία, πιο ενωμένος, πιο δυνατός, με την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα θα εκφράσει και πάλι την μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, σε πείσμα όσων απεργάζονται χρόνια τώρα ένα ελεγχόμενο δικομματισμό με ή χωρίς δεκανίκια».

Πηγή: skai.gr

