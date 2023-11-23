Καμένα Βούρλα: Έκανε δώρο στον Μητσοτάκη ένα «κασελάκι» - Δείτε βίντεο

Τα Καμένα Βούρλα επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου τον υποδέχτηκε ο νέος Δήμαρχος Ηλίας Κυρμανίδης.

Κάτοικος της περιοχής έκανε δώρο στον πρωθυπουργό ένα ξύλινο κασελάκι, με τον Πρωθυπουργό να απαντά χαριτολογώντας «αλλού έπρεπε να το κάνεις δώρο αυτό».

Πηγή: skai.gr

