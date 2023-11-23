Μητσοτάκης: Να θυμόμαστε ποιο είναι το κόμμα που μπορεί να εκπροσωπεί επάξια τη χώρα στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι τα Καμένα Βούρλα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και μίλησε σε πολίτες που συγκεντρώθηκαν ώστε να τον υποδεχτούν.

Στον χαιρετισμό του ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Δήμαρχέ μου, καταρχάς συγχαρητήρια για την εκλογή σου και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Συγχαρητήρια και στον Περιφερειάρχη μας για την επανεκλογή του, μια επιβράβευση ενός σημαντικού έργου που έγινε στην προηγούμενη θητεία του.

Σεβασμιότατε, κύριοι Υπουργοί, φίλες και φίλοι, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι σήμερα μια πόλη την οποία αγαπώ ιδιαίτερα, τα Καμένα Βούρλα. Μια πόλη από την οποία έχω αναμνήσεις όταν ερχόμουν εδώ ως παιδί με τον πατέρα μου, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός αγαπούσε ιδιαίτερα την περιοχή.

Και βέβαια, ο Δήμαρχος, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή την οποία έκανε, πράγματι μας θύμισε εποχές όπου αγωνιζόμασταν για μεγάλες αλλαγές, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουμε, διότι ενδεχομένως η κοινωνία τότε να μην ήταν έτοιμη να ακούσει αυτό το μήνυμα των μεγάλων αλλαγών.

Σήμερα, όμως, διαπιστώνω ότι είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να αλλάξουμε και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες ενός κόσμου που αλλάζει κι αυτός με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και φυσικά, αυτός ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός για τον οποίο μίλησα στην αρχή της δεύτερης τετραετίας μας.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» για τη στήριξη που δώσατε στη μεγάλη μας παράταξη. Εδώ όντως ξεπεράσαμε το 50%, ποσοστό ρεκόρ για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα ποσοστό το οποίο πιστεύω ότι ήταν επιβράβευση της σοβαρής δουλειάς που έγινε την προηγούμενη τετραετία, αλλά και ένα αίτημα των πολιτών να συνεχίσουμε -χωρίς αλαζονεία, σκύβοντας το κεφάλι, δουλεύοντας σκληρά- στο δρόμο τον οποίον ήδη χαράξαμε.

Το 41% είναι εντολή για επιτάχυνση των μεγάλων αλλαγών και για παρεμβάσεις οι οποίες διαρκώς θα κάνουν τη δική σας καθημερινότητα καλύτερη.

Και σας διαβεβαιώνω ότι αυτό το μήνυμα το έχω ενστερνιστεί απόλυτα και εγώ και οι συνεργάτες μου και ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα αυτή την υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών. Διότι, τελικά, εσείς θα είστε οι κριτές της αποτελεσματικότητας της πολιτικής την οποία εφαρμόζουμε.

Ξέρετε καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μπορέσει να ανατάξουμε την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η χώρα τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πιο γρήγορους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και αυτό έχει πραγματικό αποτύπωμα στη δική σας καθημερινότητα και στα δικά σας εισοδήματα.

Εμείς ήμασταν αυτοί που με μία συστηματική πολιτική μείωσης φόρων την τελευταία τετραετία βελτιώσαμε το διαθέσιμο εισόδημα όλων των Ελλήνων. Εμείς ήμασταν αυτοί που στην πανδημία στηρίξαμε όλους τους εργαζόμενους, όλους τους επαγγελματίες, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση.

Εμείς είμαστε αυτοί που, αξιολογώντας τα στοιχεία του προϋπολογισμού, και χωρίς να ξεφύγουμε ούτε δεκαδικό ψηφίο από τους στόχους που έχουμε θέσει, μπορούμε και επιστρέφουμε το υπερπλεόνασμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Είχα πει πριν από δύο μήνες ότι θα εξαντλήσω όλες τις δυνατότητες του Κρατικού Προϋπολογισμού για να στηρίξω τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, που ξέρω πόσο παλεύετε όλοι σας με την εισαγόμενη ακρίβεια.

Και πράγματι, όταν είδαμε τα στοιχεία του Προϋπολογισμού διαπιστώσαμε ότι έχουμε 350 εκατομμύρια ευρώ να δώσουμε τα Χριστούγεννα για να στηρίξουμε οικογένειες με παιδιά, συμπολίτες μας με αναπηρία, συνταξιούχους, με μια «ανάσα» στήριξης.

Η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι μόνο τα επιδόματα. Τα επιδόματα είναι απαραίτητη ανακούφιση. Η απάντηση στην ακρίβεια είναι οι μόνιμες αυξήσεις των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος.

Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς τους από 1/1/2024. Οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται, οι φόροι έχουν ήδη μειωθεί.

Και ταυτόχρονα θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητές μας προκειμένου να πολεμήσουμε το «τέρας» της ακρίβειας, με εξαντλητικούς ελέγχους και με σκληρά πρόστιμα, όσο μεγάλες και αν είναι οι εταιρίες που θα χρειαστεί να τα καταβάλλουν. Διότι εδώ, πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία και αν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη συγκυρία για να αυξάνουν αδικαιολόγητα τις τιμές, θα βρουν απέναντί τους το κράτος.

Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το γνωρίζω. Θέλω να ξέρετε ότι και θα στηρίξουμε το εισόδημα των πολιτών και θα αυξήσουμε τους ελέγχους και θα πιέσουμε τις εταιρίες να μειώσουν τις τιμές. Και πιστεύω πραγματικά ότι το 2024 θα είναι μια καλύτερη χρονιά, και στο μέτωπο του πληθωρισμού, για να μπορέσουμε να ατενίσουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Θέλω επίσης να σας πω ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ, στα Καμένα Βούρλα, στα πλαίσια μιας περιοδείας την οποία κάνω ξεκινώντας από τον Άγιο Κωνσταντίνο, για να μπορέσω να επιθεωρήσω και μια σειρά από έργα τα οποία συνεισφέρουν σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη.

Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι πια έτοιμο. Παραδόθηκε στην ώρα του και χωρίς υπέρβαση προϋπολογισμού. Είναι ένα μόνο από τα δεκάδες, εκατοντάδες έργα που γίνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προηγούμενη τετραετία ήταν η τετραετία του σχεδιασμού. Αυτή η τετραετία είναι η τετραετία της υλοποίησης και της παράδοσης σημαντικών έργων τα οποία δίνουν μία αναπτυξιακή δυναμική όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Εδώ, η σημαντική επένδυση στα Καμένα Βούρλα. Επιτέλους τα Καμένα Βούρλα αποκτούν τον χαρακτήρα που τους αξίζει και μετατρέπονται από έναν παραμελημένο τουριστικό προορισμό σε πρωταγωνιστή της ανάπτυξης, αξιοποιώντας τον τεράστιο πλούτο των ιαματικών πηγών.

Όλα αυτά δεν έγιναν εύκολα, χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια, συνεννόηση με τους ιδιώτες επενδυτές, παρεμβάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις χρήσεις γης. Τίποτα από όλα αυτά που βλέπετε δεν είναι εύκολο. Όλα χρειάζονται πολύ σκληρή δουλειά.

Έτσι όμως βελτιώνεται η καθημερινότητα των πολιτών. Περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτεροι μισθοί, καλύτερες παροχές παιδείας και υγείας. Αν πληροφορήθηκα καλά, το Κέντρο Υγείας πια εδώ στα Καμένα Βούρλα λειτουργεί εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Μου έλεγαν ότι περισσότερες από 600 μαστογραφίες έχουν γίνει εδώ, στα πλαίσια του προγράμματος «Φώφη Γεννηματά», γιατί πρέπει να έχουμε ποιοτική πρωτοβάθμια φροντίδα, για να μην τρέχετε στα νοσοκομεία αχρείαστα. Είναι και αυτό ένας κεντρικός πυλώνας της κοινωνικής μας πολιτικής για τη δεύτερη τετραετία.

Φίλες και φίλοι, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά που βρίσκεστε σήμερα εδώ σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, αν και λίγη βροχή αυτή την εποχή μόνο καλό κάνει.

Οι ευρωεκλογές

Και θέλω να σας ζητήσω τώρα, με την ιδιότητα των κομματικών στελεχών, να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε ακόμα μία εκλογική μάχη μπροστά μας, είναι η μάχη των ευρωεκλογών.

Αφού ανεβάσατε τον πήχη τόσο ψηλά εδώ στα Καμένα Βούρλα, πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια να τον ξεπεράσουμε ακόμα μία φορά στις εκλογές που θα γίνουν το 2024. Και θα σας ζητήσω να μην ασχολούμαστε καθόλου με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση.

Η δική μας αντιπολίτευση είναι τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Μόνο με αυτά ασχολούμαστε. Αυτά προσπαθούμε να λύνουμε. Δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Όποτε δεν τα καταφέρνουμε, θα σας το λέμε με ειλικρίνεια και απλά θα προσπαθούμε περισσότερο.

Τιμούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είμαστε υπερήφανοι που φέραμε την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στο 41% και αυξήσαμε την εκλογική μας δύναμη. Και αυτή η εντολή των πολιτών είναι μία βαριά ευθύνη στις πλάτες και τις δικές μου και των συνεργατών μας, να δουλέψουμε περισσότερο για ακόμα περισσότερο αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη και, καθώς πλησιάζουμε και προς τα Χριστούγεννα, να ευχηθώ και καλές γιορτές».

Επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης σούπερ μάρκετ στα Καμένα Βούρλα, όπου ενημερώθηκε για την εκτέλεση των πρωτοβουλιών «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και «Καλάθι του Νοικοκυριού», συζήτησε με εργαζόμενους και καταναλωτές την πορεία των τιμών και εξέτασε τις τιμές βασικών αγαθών στα ράφια.

«Εχουμε περάσει από τη φάση της μελέτης και της ωρίμανσης στη φάση της κατασκευής και της παράδοσης έργων»

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο όπου άρχισε η εκτέλεση έργων για τον οδικό άξονα μεταξύ Μπράλου με Άμφισσας.

«Σεβασμιότατοι, κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κ. Περιφερειάρχα, κ. Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι,

Θυμάμαι την πρώτη φορά που ο Γιάννης Μπούγας μου μίλησε για την ανάγκη να προτάξουμε αυτό το πολύ σημαντικό οδικό έργο -την αρχή της κατασκευής του οποίου επισκεπτόμαστε σήμερα-, αναδεικνύοντάς μου την σημασία να «σπάσουμε» την απομόνωση της Φωκίδας και τονίζοντάς μου το γεγονός ότι η προσοχή του κράτους πρέπει να στρέφεται κατεξοχήν σε εκείνες τις Περιφέρειες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σημαντικών έργων υποδομής, ώστε πράγματι -όπως είπε και ο Υπουργός- να τονωθεί η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη.

Πράγματι, μετά από μία πολύ συστηματική δουλειά του Υπουργείου Υποδομών, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να βρισκόμαστε εδώ, σε αυτή την πανέμορφη φύση και να επισκεπτόμαστε ένα ενεργό εργοτάξιο, ένα έργο το οποίο έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται.

Και θα ήθελα, με την ευκαιρία αυτή, να ευχαριστήσω την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την πολύ σημαντική δουλειά που έκανε, έτσι ώστε το έργο αυτό, δύσκολο έργο, να ωριμάσει, να δημοπρατηθεί, να χρηματοδοτηθεί και να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουμε θέσει.

Για την ευρύτερη σημασία του έργου δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζετε πολύ καλά την μεγάλη ταλαιπωρία αλλά και τον κίνδυνο ως προς την οδική ασφάλεια που συνεπάγεται η χρήση του παλιού οδικού δικτύου.

Εγώ να τονίσω μόνο ότι το έργο αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα κατασκευαστεί με τις πιο σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Είναι πράγματι πολύ εντυπωσιακό πώς μπορεί ο άνθρωπος να δαμάζει τη φύση, αλλά να το κάνει πια με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον.

Και βέβαια, θέλω να τονίσω και το γεγονός ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεν το λέω αυτό τυχαία. Το 2024, ξέρετε, είναι μια πολύ σημαντική χρονιά, πολιτικά σημαντική χρονιά για τη χώρα μας, 50 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, σημαντική χρονιά για την παράταξή μας, 50 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.

Είναι όμως και χρονιά ευρωεκλογών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι το αποτύπωμα της Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια, από την εποχή που η χώρα μας μπήκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια, είναι πάρα πολύ έντονο και συνεχίζεται. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, είναι το πρώτο οδικό έργο -όπως είπε και ο Υπουργός- το οποίο χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ και από το τομεακό πρόγραμμα των Μεταφορών.

Και είναι πάντα σημαντικό καθώς θα προσερχόμαστε στις κάλπες των ευρωεκλογών να ψηφίσουμε, να θυμόμαστε ποιο είναι εκείνο το κόμμα, ποια είναι η παράταξη που μπορεί να εκπροσωπεί επάξια τη χώρα στην Ευρώπη και να μπορεί να διεκδικεί σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, για να μπορούμε να κάνουμε τη δική σας τη ζωή, τη δική σας την καθημερινότητα καλύτερη.

Δύο ακόμα παρατηρήσεις. Το έργο αυτό, αγαπητέ Φάνη (Σπανέ), δεν είναι το μόνο σημαντικό οδικό έργο -για τα αρδευτικά έργα μίλησε ο Υπουργός-, το οποίο δρομολογείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η παράκαμψη της Χαλκίδας μας ταλαιπώρησε, η αλήθεια είναι, πολύ. Έχει μπει όμως το νερό στο αυλάκι και το έργο αρχίζει να κατασκευάζεται.

Το ίδιο θα ισχύσει σύντομα και για το βασικό τμήμα της σύνδεσης της Λαμίας με το Καρπενήσι. Άρα και τα τρία μεγάλα οδικά έργα τα οποία αλλάζουν την όψη της Περιφέρειας δρομολογούνται, υλοποιούνται και πιστεύω θα ολοκληρωθούν από αυτή την κυβέρνηση.

Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι καθώς βρισκόμαστε πια στην αρχή της δεύτερης θητείας μας, έχουμε περάσει από τη φάση της μελέτης, της ωρίμανσης στη φάση της κατασκευής και της παράδοσης. Και, όπως είπε και ο Υπουργός, τώρα ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουμε θέσει πρέπει να τηρηθούν.

Αυτό το οποίο έχει πια σημασία είναι να μπορούμε τα έργα τα οποία με τόσο κόπο ωριμάσαμε, μελετήσαμε και δημοπρατήσαμε, να τα υλοποιούμε και εντός του προϋπολογισμού και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχουμε θέσει.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η ανάδοχος εταιρεία, με μεγάλη εμπειρία, όχι απλά θα τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα ώστε το έργο να παραδοθεί το καλοκαίρι του 2027 αλλά θα κάνει και ό,τι περνάει από το χέρι της για να μπορέσει αυτό το χρονοδιάγραμμα να το επισπεύσει.

Και βέβαια, τους επόμενους μήνες θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε πια -όχι απλά να παραβρεθούμε σε έργα εν εξελίξει- σημαντικούς οδικούς άξονες, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται και στην ευρύτερη περιοχή σας.

Το Νότιο Τμήμα του Ε65 θα είναι έτοιμο τους πρώτους μήνες του 2024. Σύνδεση πια της Αθήνας με την Καλαμπάκα, έτσι ώστε να απομένει μόνο το βόρειο κομμάτι του Ε65, το οποίο και αυτό θα ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο χρόνια.

Η Αμβρακία Οδός θα παραδοθεί και αυτή εντός των επόμενων εβδομάδων ουσιαστικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σπάσουμε και την απομόνωση της δυτικής Αιτωλοακαρνανίας.

Ταυτόχρονα, άλλα σημαντικά οδικά έργα προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Ενδεικτικά να αναφέρω το εμβληματικό έργο της σύνδεσης της Πάτρας με τον Πύργο, το Πάτρα - Πύργος, το οποίο και αυτό προχωράει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και να αναδείξω επίσης την πολύ μεγάλη σημασία των παρεμβάσεων που κάνουμε στα υφιστάμενα οδικά δίκτυα.

Οι παρεμβάσεις που κάναμε στο κομμάτι Πάτρας - Πύργου, στον υφιστάμενο δρόμο, είχαν ως αποτέλεσμα τον τελευταίο χρόνο να μην έχουμε κανένα θανατηφόρο ατύχημα. Διότι η άλλη όψη της ταχείας πρόσβασης είναι η οδική ασφάλεια και η οδική ασφάλεια εξασφαλίζεται όταν έχουμε καλούς και ασφαλείς δρόμους. Αυτό θα πετύχουμε και με το σημαντικό αυτό έργο, το οποίο θα συνδέσει τελικά την Άμφισσα με τη Φθιώτιδα, με τον Μπράλο και θα μπορεί να σας παρέχει τη δυνατότητα να μετακινείστε γρήγορα, αλλά κυρίως με ασφάλεια.

Κρατώ, λοιπόν, τελειώνοντας, τη δέσμευση του Υπουργείου για συστηματική παρακολούθηση της προόδου των εργασιών. Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα ανακύπτουν. Αλλά, πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβάνονται πια ότι αυτό το οποίο είχαμε πει το 2019, ότι θα μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, γίνεται ήδη πράξη.

Και τα εργοτάξια πια κλείνουν και στη θέση των εργοταξίων παραδίδουμε έτοιμα έργα, τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Το εργο

Ο άξονας Μπράλος - Άμφισσα, που μαζί με την παράκαμψη Γραβιάς και το τμήμα έως τα μεταλλεία βωξίτη θα έχει μήκος 31 χιλιόμετρα, αποτελεί σημαντικό μέρος του οδικού δικτύου που συνδέει την κεντρική και βόρεια Ελλάδα με το δυτικό τμήμα της χώρας, διευκολύνοντας τις ταχύτερες και ασφαλείς μετακινήσεις και μεταφορές, προς όφελος της οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.

Το έργο, που περιλαμβάνει δύο σήραγγες, επτά γέφυρες και έξι ισόπεδους κόμβους, συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027. Θα αναβαθμίσει την ευρύτερη οδική σύνδεση μεταξύ της Λαμίας και του Αντιρρίου, που είναι μέρος του αυτοκινητόδρομου Ε65.

