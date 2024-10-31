Η Κάμαλα Χάρις απάντησε σήμερα Πέμπτη στον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την άμβλωση, ένα κρίσιμο θέμα σε μια άκρως τεταμένη προεκλογική εκστρατεία στις ΗΠΑ.

Πέντε ημέρες πριν από μία εκλογική αναμέτρηση με απρόβλεπτη έκβαση και με πιθανό βίαιο αντίκτυπο, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος και η Δημοκρατική αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επιδίδονται σε μια σκληρή μάχη για την επικράτησή τους στις επονομαζόμενες "swing states", τις πολιτείες-κλειδιά που θα καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η Κάμαλα Χάρις επιχειρεί να κινητοποιήσει το γυναικείο εκλογικό σώμα και υπόσχεται να επαναφέρει το ομοσπονδιακό δικαίωμα στην άμβλωση, απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, που συνηθίζει τις σεξιστικές δηλώσεις και καταδικάστηκε το 2023 από αστικό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη σε πρόστιμα ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για σεξουαλική επίθεση.

Σήμερα, οι Δημοκρατικοί κυκλοφόρησαν ένα απόσπασμα από την προεκλογική συγκέντρωσή του χθες, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνος χλευάζει τους συμβούλους του που του ζητούν να σταματήσει να παρουσιάζεται ως «προστάτης» των γυναικών και λέει χαρακτηριστικά: «Θα το κάνω είτε ευχαριστεί είτε όχι τις γυναίκες».

Από το Μάντισον, στο Ουισκόνσιν, η Χάρις κατήγγειλε αυτά τα «πολύ προσβλητικά» σχόλια.

Οι Αμερικανοί ξεκίνησαν να ψηφίζουν μέσω της επιστολικής ψήφους και στο πλαίσιο της πρόωρης ψηφοφορίας. Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ήδη στείλει την ψήφο τους. Το 2020, 155 εκατομμύρια ψηφοφόροι συνολικά είχαν ψηφίσει για τις προεδρικές εκλογές.

Οι δύο αντίπαλοι επικεντρώνονται τώρα στις δυτικές ΗΠΑ θέλοντας να προσελκύσουν τους ισπανόφωνους και λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους, που είναι ολοένα και πιο σημαντικοί για εκείνους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραχωρήσει συνέντευξη στον δεξιό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον στην Αριζόνα και θα παραστεί σε μια προεκλογική συγκέντρωση στη Νεβάδα. Θα επισκεφθεί επίσης το Νέο Μεξικό.

Από την πλευρά της, η Κάμαλα Χάρις θα συνεχίσει να κινητοποιεί τους διάσημους για να τη στηρίξουν: αυτήν τη φορά με την ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ, με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο, στο Λας Βέγκας (Νεβάδα) και το συγκρότημα μεξικανικής μουσικής "Tigres del Norte" στο Φοίνιξ (Αριζόνα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

