Σε θρίλερ εξελίσσεται η κατάληψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς εποχικός πυροσβέστης απειλούσε να αυτοκτονήσει, αν επιχειρούσαν τα ΜΑΤ, μετά τη λήξη της διορίας που είχε δοθεί για εκκένωση του κτιρίου. Ο εποχικός πυροσβέστης ζητούσε να αποχωρήσουν τα ΜΑΤ και να έρθει ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Τελικά, με την επέμβαση των συναδέλφων του ηρέμησε και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Με σύνθημα «οι καταστροφές δεν είναι εποχικές», κύριο αίτημά τους προς την ηγεσία του υπουργείου είναι να προσληφθούν προκειμένου να καλυφθεί μέρος από τα 4.000 κενά που υπάρχουν στην Πυροσβεστική, σύμφωνα με όσα αναφέρουν. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον υπουργό.

Από νωρίς, οι ίδιοι έλεγαν ότι θα παραμείνουν στο υπουργείο μέχρι αύριο αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, ενώ μάλιστα ορισμένοι έστησαν και αντίσκηνα για να περάσουν την νύχτα εκεί.

Νωρίτερα, τους δόθηκε διορία μιας ώρας για να βγουν από το κτίριο, ωστόσο οι ίδιοι δηλώνουν ανυποχώρητοι. Δυνάμεις των ΜΑΤ που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το υπουργείο βρίσκονται ήδη μέσα στο υπουργείο, καθώς η διορία έληξε.

Κικίλιας: Την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση

Ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί μαζί τους για να συζητήσουν τα αιτήματά τους.

«Όπως είχα δεσμευθεί, μετά το τέλος της αντιπυρικής θα πραγματοποιήσω συνάντηση με τους εκπροσώπους των εποχικών-συμβασιούχων πυροσβεστών. Kαι αυτό θα κάνω την ερχόμενη Τετάρτη 6/11.

Στη συνάντηση θα συζητήσουμε διεξοδικά τις ανάγκες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, προτού προχωρήσουμε στο διαγωνισμό, στο πλαίσιο του Προεδρικού Διατάγματος 36/2019, που όπως όλοι γνωρίζουν, ψηφίστηκε το 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.