Ελληνίδα φοιτήτρια στη Βαλένθια: «Άργησε το 112»

H επόμενη ημέρα μετά τις φονικές πλημμύρες βρίσκει τη Βαλένθια σε κατάσταση σοκ. Πυροσβέστες, αστυνομία, σωστικά συνεργεία αλλά και περίπου 1.000 στρατιώτες καταβάλλουν προσπάθειες να εντοπίσουν επιζώντες και άγνωστο αριθμό αγνοουμένων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους, οι περισσότεροι στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθιας. Η κυβέρνηση της Ισπανίας κήρυξε τριήμερο πένθος στη χώρα.



Στην τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Ισπανίας ζουν περίπου εκατό Έλληνες, εκτιμά η Θεοδώρα Ιωαννίδη, φοιτήτρια Οδοντιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθιας. Ζει στο κέντρο της πόλης και λέει ότι οι φοιτητές ειδοποιήθηκαν την Τρίτη να μην πάνε στη Σχολή τους λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων: «Σχεδόν αμέσως μετά ακολούθησε το αντίστοιχο 112. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ποτέ να λάβω 112 στη Βαλένθια, όπως το γνωρίζω από την Ελλάδα από τις πυρκαγιές. Συνειδητοποίησα ότι η κατάσταση θα χειροτέρευε, διότι εκείνην την ώρα απλά έβρεχε. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τα φαινόμενα έγιναν πολύ πιο ισχυρά».

«Ο κόσμος είχε πανικοβληθεί»

Η ελληνίδα φοιτήτρια εκτιμά ότι η προειδοποίηση του 112 ήρθε καθυστερημένα: «Ήρθε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ αν οι αρχές το είχαν στείλει το προηγούμενο βράδυ, μπορεί κάποιοι που είχαν ήδη φύγει για τις δουλειές τους να είχαν μείνει στα σπίτια τους».



Πολλοί κάτοικοι της Βαλένθιας έσπευσαν στα σουπερμάρκετ για να προμηθευθούν τα απαραίτητα και κυρίως νερό, προκειμένου να αποφύγουν την κατανάλωση από τη βρύση. Η Θεοδώρα Ιωαννίδη μιλά για άδεια ράφια: «Είδα πολλούς να κουβαλούν εξάδες με νερά και πεντάλιτρα. Και εκεί σκέφτηκα ότι ο κόσμος βρισκόταν σε πανικό. Είδαμε τα ράφια να αδειάζουν ενώ δεν υπήρχε ζήτημα ανεφοδιασμού εκείνη την στιγμή. Απλά ο κόσμος είχε πανικοβληθεί».

Συγκέντρωση τροφίμων με τη βοήθεια εθελοντών

Στην περιοχή της Βαλένθιας περίπου 155.000 νοικοκυριά είναι σήμερα χωρίς ρεύμα. Η Θεοδώρα Ιωαννίδη λέει στην DW ότι στο κέντρο της πόλης συνεργεία προσπαθούν παράλληλα με τον εντοπισμό αγνοουμένων να αποκαταστήσουν όσες υλικές ζημιές μπορούν: «Γίνεται μια προσπάθεια να απομακρυνθούν τόνοι λάσπης, αλλά και πλήθος οχήματα που παρασύρθηκαν από τα νερά σε πολλά σημεία της πόλης. Παράλληλα, οι αρχές της πόλης, με τη βοήθεια εθελοντών, μαζεύουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.



Η φονική νεροποντή και πλημμύρα στη Βαλένθια έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τα ακραία καιρικά φαινόμενα το καλοκαίρι του 2021 στη δυτική Γερμανία, που έπληξαν την περιοχή του ποταμού Αρ, 35 περίπου χιλιόμετρα νοτίως της Βόννης στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Εκείνη τη νύχτα περισσότεροι από 180 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 9.000 κτίρια καταστράφηκαν. Όπως τώρα στη Βαλένθια, έτσι και τότε στην κοιλάδα του Αρ οι αρμόδιες αρχές κατηγορούνται ότι δεν προειδοποίησαν έγκαιρα τον πληθυσμό.

