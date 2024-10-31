Γυμνές φωτογραφίες και βίντεο μίας 14χρονης κατείχαν ανήλικοι, προσπαθώντας να πουλήσουν το υλικό αυτό σε συμμαθητές τους. Είχαν βάλει και τιμοκατάλογο στο πορνογραφικό υλικό που κατείχαν, καθώς ζητούσαν 5 ευρώ για κάθε φωτογραφία και βίντεο.

Η υπόθεση έφτασε στο ακροατήριο του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Θεσσαλονίκης που έκρινε ένοχους τρεις νεαρούς κατηγορούμενους για τις πράξεις της προμήθειας, κατοχής και απόπειρας πώλησης υλικού παιδικής πορνογραφίας σε βάρος ανήλικης (κάτω των 15 ετών). Το Δικαστήριο επέβαλε, στον καθένα, το αναμορφωτικό μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειάς τους σε κοινωνική υπηρεσία για 6 μήνες.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο "εφιάλτης" της μαθήτριας γυμνασίου ξεκίνησε όταν ένας άγνωστος - προς την ίδια - διεισδύοντας σε διαδικτυακή εφαρμογή όπου συνομιλούσαν μαθητές, κατάφερε να αποκτήσει μία φωτογραφία του κοριτσιού. Με ψεύτικο προφίλ ο συγκεκριμένος άνδρας, ηλικίας 26 ετών σήμερα - που καταδικάστηκε τον περασμένο Μάρτιο σε 10ετή κάθειρξη από το Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης - άρχισε να την απειλεί ότι θα την κάνει «ρόμπα στο σχολείο» εάν δεν στείλει και άλλες φωτογραφίες. Μάλιστα, ο ίδιος φέρεται να καθοδηγούσε την ανήλικη «σαν σκηνοθέτης πορνογραφικών ταινιών ζητώντας συγκεκριμένες πόζες», όπως είχε σχολιάσει τότε η εισαγγελέας της έδρας.

Υποκύπτοντας στον εκβιασμό, το κορίτσι τού έστειλε και άλλες φωτογραφίες και βίντεο, υλικό το οποίο περιήλθε τελικά στην κατοχή ενός ανήλικου, φίλου της 14χρονης και εκ των τριών παραπάνω κατηγορουμένων, που - με τη σειρά του - άρχισε να την απειλεί πως θα την εκθέσει στο διαδίκτυο, ζητώντας και άλλες προσωπικές της φωτογραφίες.

Η ανήλικη αυτή τη φορά δεν υπέκυψε, αλλά στο μεταξύ απροσδιόριστος αριθμός αρχείων που αποτύπωναν τη 14χρονη έφτασε στις συσκευές των κινητών τηλεφώνων των άλλων δύο κατηγορούμενων - και μεταξύ αυτών ένας συμμαθητής της παθούσας - που επιχείρησαν να πουλήσουν στη σχολική κοινότητα το επίμαχο υλικό, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος 5 ευρώ (για κάθε αρχείο), με τους υποψήφιους αγοραστές όμως να αρνούνται να το αγοράσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

