Μια κοινή επιχείρηση μεταξύ της Shin Bet (ISA), της Μονάδας Διεθνών Ερευνών Εγκλήματος της Αστυνομίας (Yahbal) και της μονάδας Lahav 433 ​​αποκάλυψε ένα άλλο ιρανικό δίκτυο πληροφοριών που δραστηριοποιούνταν στη στρατολόγηση Ισραηλινών πολιτών ως κατασκόπων για το Ιράν, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Ισραήλ το πρωί της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει το Jerusalem Post, οι έρευνες οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη του Rafael και της Lala Gulayev, και οι δύο 32 ετών, από το Lod, οι οποίοι φέρεται να ολοκλήρωσαν σειρά στρατολόγησης Ισραηλινών, των οποίων οι οικογένειες κατάγονταν από την περιοχή του Καυκάσου.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Elkhan Agayev, ένας 56χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν που εργαζόταν για λογαριασμό Ιρανών πρακτόρων, στρατολόγησε τους Gulayev. Κατόπιν εντολής του Agayev, το ζευγάρι φέρεται να πραγματοποίησε επιτήρηση σε ευαίσθητους χώρους ασφαλείας στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου της Μοσάντ.

Σειρά από απόπειρες κατά του Ισραήλ

Επιπλέον, κατατέθηκε κατηγορητήριο την Πέμπτη το πρωί κατά του κατοίκου του Μπνέι Μπρακ, Ασέρ Μπινιαμίν Βάις, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι ακολούθησε έναν Ισραηλινό πυρηνικό επιστήμονα υπό τις οδηγίες Ιρανών πρακτόρων. Ο Βάις φέρεται να έλαβε οδηγίες από αυτούς τους πράκτορες για να δολοφονήσει τον επιστήμονα.

Ο Βάις αντιμετωπίζει κατηγορίες για επαφή με ξένο πράκτορα, παροχή πληροφοριών στον εχθρό και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

«Αυτές οι υποθέσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από αποτυχημένες απόπειρες που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν Ισραηλινοί πολίτες που λειτουργούσαν από στοιχεία ιρανικών μυστικών υπηρεσιών», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Shin Bet. «Οι έρευνες αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τις προσπάθειες των ιρανικών πληροφοριών για στρατολόγηση και εκμετάλλευση Ισραηλινών πολιτών για τρομοκρατικές δραστηριότητες στο Ισραήλ».

Ο Ραφαέλ Γκουλάγιεφ φέρεται επίσης να συγκέντρωσε πληροφορίες για έναν ακαδημαϊκό στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) που είχε επισημανθεί ως στόχος ιρανικών συμφερόντων.

Σε βάρος του ζευγαριού πρόκειται να σχηματιστεί μηνυτήρια αναφορά την Πέμπτη.

«Η ισραηλινή αστυνομία, σε συνεργασία με τη Shin Bet και άλλες υπηρεσίες ασφαλείας, θα συνεχίσουν να εργάζονται ακούραστα για να ανιχνεύσουν και να αποτρέψουν δραστηριότητες που απειλούν τους πολίτες μας», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας. «Θα λάβουμε αποφασιστικά μέτρα εναντίον αυτών των αδίστακτων ατόμων που συνεργάζονται με εχθρικά οντότητες και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια».

