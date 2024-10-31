Σφοδρή επίθεση στους «87» εξαπέλυσε με ανάρτηση στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης, κατηγορώντας τους άλλη μια φορά για «αντικαταστατική έκπτωση».

«Εφηύραν ότι "ο Κασσελάκης ο ίδιος ζήτησε τη μομφή". Πήγα δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή και υπέβαλα μομφή στον εαυτό μου! Ή παρακάλεσα να μου κάνουν μομφή ενώ εκείνοι δεν ήθελαν!» αναφέρει ο κ. Κασσελάκης, προσθέτοντας ότι «πήρα την απόφαση να μην τους διευκολύνω, να αποκαλύψω τις προθέσεις τους. Αν ήθελαν πτώση, θα έπρεπε να σηκώσουν την ευθύνη της μομφής. Και αυτό συνέβη.Οι επιλογές τους, τους αποκάλυψαν σε όλη την κοινωνία

«Τα πίκρα ποτήρια των επιλογών τους θα τα πιουν μέχρι τέλους και οι επιλογές αυτές θα τους συνοδεύουν σε όλη τους την υπόλοιπη πολιτική διαδρομή», υπογραμμίζει στη συνέχεια, για να καταλήξει:

«Το Σαββατοκύριακο παίρνουμε εμείς με την ψήφο μας την θέση των μηχανισμών. Το Σαββατοκύριακο ψηφίζουμε όλες και όλοι για συνέδρους.Είναι Ζήτημα Δημοκρατίας».

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη:

Πηγαίνουν στις συνελεύσεις των ΟΜ και δεν μπορούν να σταθούν.

Τι εφηύραν λοιπόν;

Το ότι «ο Κασσελάκης ο ίδιος ζήτησε τη μομφή».

Πήγα δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή και υπέβαλα μομφή στον εαυτό μου! Ή παρακάλεσα να μου κάνουν μομφή ενώ εκείνοι δεν ήθελαν!

Ξεχνούν ότι όσο ήμουν στις πυρκαγιές στην Αττική και στα νεκρά ψάρια στη Θεσσαλία, εκείνοι συνεδρίαζαν από τις διακοπές τους με zoom για το πώς θα μεθοδεύσουν την πτώση μου με τον εκβιασμό της μομφής αλλά χωρίς να τη χρεωθούν οι ίδιοι.

Πήρα την απόφαση να μην τους διευκολύνω, να αποκαλύψω τις προθέσεις τους. Αν ήθελαν πτώση, θα έπρεπε να σηκώσουν την ευθύνη της μομφής. Και αυτό συνέβη.

Οι επιλογές τους, τους αποκάλυψαν σε όλη την κοινωνία.

Είναι δική τους επιλογή η μομφή.

Είναι δική τους επιλογή η αντικαταστατική έκπτωση.

Είναι δική τους απόφαση ο (δήθεν) αποκλεισμός μου.

Τα πίκρα ποτήρια των επιλογών τους θα τα πιουν μέχρι τέλους και οι επιλογές αυτές θα τους συνοδεύουν σε όλη τους την υπόλοιπη πολιτική διαδρομή.

Το Σαββατοκύριακο παίρνουμε εμείς με την ψήφο μας την θέση των μηχανισμών.

Το Σαββατοκύριακο ψηφίζουμε όλες και όλοι για συνέδρους.

Είναι Ζήτημα Δημοκρατίας.

Ξεχνούν ότι όσο ήμουν… pic.twitter.com/iXGI2sHgwG — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 31, 2024

Πηγή: skai.gr

