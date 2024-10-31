Λογαριασμός
Τραγωδία για Αλμπάν Μπούσι: Σκοτώθηκαν οι γονείς του σε τροχαίο στην Εγνατία

Ανείπωτη τραγωδία για τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, γνωστό και στο ελληνικό κοινό, Αλμπάν Μπούσι, καθώς οι γονείς του βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο

Αλμπάν Μπούσι

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία βρήκαν οι γονείς του Αλμπάν Μπούσι!

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής, που έχει περάσει από Απόλλωνα Σμύρνης, Λεβαδειακό και Απόλλωνα Καλαμαριάς, και είναι, πλέον, προπονητής της Κ21 της εθνικής Αλβανίας, έχασε και τους δύο γονείς του στην άσφαλτο, σε τροχαίο, που σημειώθηκε κοντά στην Κουλούρα Ημαθίας.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, στο δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα βαν, που οδηγούσε Έλληνας πολίτης και ένα όχημα με αλβανικές πινακίδες, στο οποίο επέβαιναν οι γονείς του 49χρονου τεχνικού, Αλί και Μπουκούριγε, ηλικίας 75 και 71 ετών αντίστοιχα.

Το τροχαίο έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης (30/10), ωστόσο η ταυτοποίηση των θυμάτων πραγματοποιήθηκε μερικές ώρες μετά.

