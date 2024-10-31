Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης, των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, υπουργών, βουλευτών και στελεχών της ΝΔ πραγματοποιήθηκε η έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» με θέμα: «1974 - 2024. 50 χρόνια από τη μετάβαση στη Δημοκρατία- η Δημοκρατία στην εποχή μας».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Μόντι στην έδρα του Ιδρύματος στη Φιλοθέη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπήκε στην αίθουσα συνοδευόμενος από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ενώ ακολουθούσε ο Μάριο Μόντι ο οποίος είναι και ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Ο Μητσοτάκης αν και χαμογελαστός αντάλλαξε σύντομες και τυπικές χειραψίες με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

«Γεια σας» είπε στον Κώστα Καραμανλή και του έδωσε το χέρι.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τον Αντώνη Σαμαρά επίσης με μια σύντομη χειραψία.

Κατά την είσοδό του ο πρωθυπουργός, χαιρέτησε επίσης τους υπουργούς του που δίνουν το παρών. Παρόντες ήταν επίσης οι Μανώλης Κεφαλογιάννης, Χαράλαμπος Αθανασίου, 'Αννα Καραμανλή, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Ασημίνα Σκονδρά, Σταυρος Παπασταύρου, Στέλιος Πέτσας, Γιάννης Τραγακης, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Ζωή Ράπτη, Στέλιος Κυμπουροπουλος, 'Αδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Βλάχος, Νικήτας Κακλαμάνης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Γιώργος Αλογοσκούφης, Σταύρος Καλαφάτης, Κωστής Χατζηδάκης, Βασίλης Κικίλιας, και Παύλος Μαρινάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.