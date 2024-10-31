Λουκασένκο: Θα ήθελα ο πόλεμος στην Ουκρανία να λήξει «ισόπαλος»

Χρησιμοποιώντας ποδοσφαιρική ορολογία, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε ότι ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας θα μπορούσε να λήξει με «ισοπαλία», μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

«Η Ουκρανία δεν θα κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Οι Ουκρανοί και η Δύση το αντιλαμβάνονται αυτό. Άρα πρέπει να αλλάξουν θέση, πρέπει να φτάσουν σε συμφωνία», δήλωσε ο Λουκασένκο σε διάσκεψη ασφαλείας στο Μινσκ.

«Αν πρέπει να γίνει αμέσως, θα μπορούσε να λήξει με ισοπαλία. Χρησιμοποιώ αθλητική ορολογία τώρα», είπε.

Ο Λουκασένκο, σύμμαχος του Κρεμλίνου, δεν διευκρίνισε πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια τέτοια λύση, αλλά αναφέρθηκε στις ρωσο-ουκρανικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022.

Η Μόσχα έχει απεικονίσει τις συνομιλίες του 2022 σαν να είχε σχεδόν επιτευχθεί συμφωνία, υποδηλώνοντας ότι η Ουκρανία είχε αποδεχθεί το καθεστώς ουδετερότητας.

Ωστόσο, αυτό θα περιόριζε τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας και το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών θα παρέμενε άλυτο.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ αναφερόμενος στη δήλωση Λουκασένκο, είπε ότι ένας συμβιβασμός δεν αποδεκτός. Μια ισοπαλία δεν θα προστατεύει επαρκώς τα συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων μερών, είπε στο Μινσκ.

Η Ρωσία προσάρτησε παράνομα τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014. Μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα επιχείρησε να καταλάβει τέσσερις περιφέρειες στη νοτιοανατολική Ουκρανία, τις οποίες προσάρτησε παρότι δεν ελέγχει πλήρως τα εδάφη αυτά.

Καθώς η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων συνεχίζεται, η Μόσχα ισχυρίζεται ότι μπορεί να επιτύχει τους στόχους της, που απαιτούν από την Ουκρανία να παραιτηθεί από τις διεκδικήσεις σε αυτές τις τέσσερις επαρχίες και να εγκαταλείψει την προσπάθειά της για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Το Κίεβο έχει δεσμευτεί πως θα ανακτήσει τον έλεγχο όλων των εδαφών που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.