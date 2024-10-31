Μετά από δύο σεζόν που ολοκληρώθηκαν με οδυνηρό αποκλεισμό στον πρώτο γύρο των playoffs, οι Μιλγουόκι Μπακς μπήκαν στη φετινή αγωνιστική περίοδο στοχεύοντας να κάνουν το βήμα παραπάνω, εκμεταλλευόμενοι την παρουσία δύο παικτών που ανήκουν στους κορυφαίους του NBA, του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Παρόλα αυτά, τα «ελάφια» δεν έχουν ξεκινήσει ιδανικά. Μετά από 4 αγωνιστικές, έχουν μόλις μία νίκη, ενώ αριθμού τρεις σερί ήττες από Μπουλς, Νεκτς και Σέλτικς. Φυσικά, είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, όμως για έναν οργανισμό που κουβαλάει τις αποτυχίες των προηγούμενων σεζόν, δεν χρειάζεται και πολύ ώστε να αρχίσει να εξαντλείται η υπομονή.

Μάλιστα, ήδη έχει αρχίσει να «ψιθυρίζεται» πως ο Γιάννης είναι διατεθειμένος να ζητήσει ανταλλαγή αν τα πράγματα «στραβώσουν» πολύ φέτος, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σεζόν! Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του «CBS Sports», Μπιλ Ρίτερ, διάφορα στελέχη ομάδων του NBA έχουν ήδη αρχίσει να θεωρούν το ενδεχόμενο αυτό ολοένα και πιο πιθανό.

«Υπάρχει η αίσθηση ότι αν τα πράγματα πάνε άσχημα για το Μιλγουόκι πως ο Γιάννης θα είναι διαθέσιμος για trade και θα πιέσει για να αποχωρήσει του χρόνου» ανέφερε ο Ρίτερ, που παρουσίασε και δύο από τους προορισμούς που ακούγονται ως πιθανοί, και συγκεκριμένα τους Μαϊάμι Χιτ και τους Μπρούκλιν Νετς!

Υπενθυμίζουμε πως και ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο είχε ρίξει... λάδι στη συγκεκριμένη «φωτιά» λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, καθώς ανέφερε στο «Athletic»: «Έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το ενδεχόμενο να μη πάει καλά φετινή χρονιά. Ναι, αν δεν κερδίσουμε το πρωτάθλημα, μπορεί οι Μπακς να με κάνουν ανταλλαγη. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Αυτή είναι η δουλειά, έτσι είναι το επάγγελμα που κάνουμε. Ανά πάσα στιγμή, αν δεν πετύχεις, μπορεί όλα να τελειώσουν. Το ίδιο ίσχυε και με το προηγούμενο προπονητικό επιτελείο και την προηγούμενη χρονιά με τους παίκτες που είχαμε. Αν δεν κάνεις αρκετά καλή δουλειά, τελείωσες».

"There's a rising sense of confidence that if things go badly in Milwaukee that Giannis could be available for trade, would really force his way out of Milwaukee, in the next year."@sportsreiter pic.twitter.com/9V4MovUmSw — CBS Sports (@CBSSports) October 31, 2024

