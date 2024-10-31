Τραγικές καταστάσεις βιώνει η Βαλένθια από χθες (30/10), μετά τις φονικές πλημμύρες, που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή, οι οποίες και άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 158 νεκρούς!

Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησαν μια εκστρατεία στήριξης για τους πληγέντες από την κακοκαιρία DANA και οι Μαδριλένοι θα προχωρήσουν στη δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ.

«Το Ίδρυμα της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ερυθρός Σταυρός ξεκίνησαν σήμερα μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τη στήριξη των πληγέντων από την καταιγίδα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να στηρίξει αυτή την εκστρατεία με δωρεά ενός εκατομμυρίου ευρώ για να βοηθήσει τις πολλές οικογένειες που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζονται τη βοήθεια και την αλληλεγγύη όλων μας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ρεάλ.

El Real Madrid dona un millón de euros para ayudar a las víctimas de la DANA.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 31, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.