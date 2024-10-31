Η οικονομία της Ρωσίας είναι ισορροπημένη με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του πολέμου να προμηθεύει όπλα και βούτυρο, ισχυρίζεται ο Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, η τιμή του βουτύρου στη Ρωσία εκτινάσσεται στα ύψη, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός στρεβλώνει τμήματα της οικονομίας.

Η τιμή του βουτύρου έχει αυξηθεί κατά 25,7% από τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία.

Οι δημοσιογράφοι του Reuters διαπίστωσαν ότι η τιμή ενός πακέτου βουτύρου υψηλής ποιότητας του «Brest-Litovsk» στη Μόσχα έχει αυξηθεί κατά 34% από την αρχή του έτους στα 239,96 ρούβλια (2,3 ευρώ).

«Ο Αρμαγεδδών με το βούτυρο κλιμακώνεται, δεν θα εκπλαγούμε αν το βούτυρο επαναλάβει την περσινή κατάσταση με τα αυγά», προειδοποίησαν οικονομολόγοι στο δημοφιλές κανάλι Telegram της Ρωσίας MMI, αναφερόμενοι σε παλαιότερη άνοδο των τιμών των αυγών που ανησύχησε τους καταναλωτές.

Η απότομη άνοδος της τιμής έχει προκαλέσει κύμα κλοπών βουτύρου σε ορισμένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, και ορισμένοι λιανοπωλητές έχουν αρχίσει να βάζουν μεμονωμένα κομμάτια βουτύρου μέσα σε πλαστικά δοχεία για να αποτρέψουν τις κλοπές από καταστήματα.

Οι αρχές, που έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων.

Ο Ντμίτρι Πατρούσεφ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρμόδιος για τη γεωργία, δήλωσε στις 23 Οκτωβρίου ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί τις τιμές του βουτύρου. Συνάντησε μεγάλους παραγωγούς γαλακτοκομικών και λιανοπωλητές και είπε ότι οι εισαγωγές ενισχύονται.

Οι τιμές του γάλακτος έχουν εκτιναχθεί επίσης στα ύψη, όπως και οι μισθοί, τα επιτόκια, τα καύσιμα και οι μεταφορές. Οι εισαγωγές βουτύρου από τη Λευκορωσία δεν επαρκούν, επομένως η Ρωσία αναμένει μεγάλη αποστολή από την Τουρκία, ακόμη και από το Ιράν και την Ινδία, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Αυξάνονται οι αμυντικές δαπάνες

Ο Πούτιν έχει κάνει πολλά για την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας εν καιρώ πολέμου και ανέφερε τη σχέση μεταξύ «όπλων» και «βουτύρου» αφού διόρισε τον οικονομολόγο, Αντρέι Μπελούσοφ, επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας νωρίτερα φέτος.

Η οικονομία των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έχει μέχρι στιγμής ξεπεράσει τις προσδοκίες: λίγο αφότου ο Πούτιν έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία το 2022, δυτικοί οικονομολόγοι προέβλεψαν την επικείμενη κατάρρευσή της.

Αντίθετα, παρά τις πιο επαχθείς δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν ποτέ σε μεγάλη χώρα, αναπτύχθηκε ταχύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδόν όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι τιμές, ωστόσο, τώρα αυξάνονται - όπως και τα επιτόκια, τα οποία η κεντρική τράπεζα αύξησε κατά 200 μονάδες βάσης στο 21% στις 25 Οκτωβρίου, το υψηλότερο επίπεδο από την πρώτη θητεία του Πούτιν το 2003. Η κεντρική τράπεζα προβλέπει πληθωρισμό 8,0-8,5% αυτό έτος.

Καθώς διεξάγει έναν μεγάλο χερσαίο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας που υποστηρίζεται από τη Δύση, η Ρωσία ξοδεύει περισσότερα για την άμυνα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Ψυχρό Πόλεμο - και αυτό ωθεί προς τα πάνω τις τιμές, ακόμη κι αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 3,6% φέτος.

Ο Jim O'Neill, ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs που επινόησε τον όρο «BRICs» το 2001, έχει αμφισβητήσει πόσο βιώσιμη είναι η κατάσταση εάν συνεχιστούν τα πράγματα.

«Όλα οφείλονται στις τεράστιες ρωσικές αμυντικές δαπάνες», είπε ο O'Neill στο Reuters για τη συνολική μακροοικονομική εικόνα. «Επομένως, νομίζω ότι οι μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες προοπτικές είναι αρκετά ζοφερές».

Πηγή: skai.gr

