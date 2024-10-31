Τουρκία: Δύο νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε φορτηγό πλοίο (Βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε φορτηγό πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά, προκαλώντας τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος, όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

📌Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında seyrederken, makine dairesinde yangın çıkan kuru yük gemisine müdahale edildi.



📌Yangında makine dairesinde mahsur kalan 2 denizci hayatını kaybetti. pic.twitter.com/RZQk4OQafD — Ekip Haber (@ekiphabercom) October 31, 2024

Το υπό σημαία Παναμά FG Sevil είχε αποπλεύσει από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Βουλγαρία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου και στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικά πλοιάρια του Λιμενικού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Δύο Τούρκοι ναυτικοί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο μηχανοστάσιο την ώρα της πυρκαγιάς, βρήκαν τον θάνατο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

