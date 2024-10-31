Λογαριασμός
Τουρκία: Δύο νεκροί εξαιτίας πυρκαγιάς σε φορτηγό πλοίο (Βίντεο)

Το υπό σημαία Παναμά FG Sevil είχε αποπλεύσει από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Βουλγαρία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέσπασε πυρκαγιά

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε φορτηγό πλοίο στη θάλασσα του Μαρμαρά, προκαλώντας τον θάνατο δύο μελών του πληρώματος, όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπό σημαία Παναμά FG Sevil είχε αποπλεύσει από τη Γιάλοβα με προορισμό τη Βουλγαρία. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέσπασε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου και στην περιοχή έσπευσαν πυροσβεστικά πλοιάρια του Λιμενικού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου NTV.

Δύο Τούρκοι ναυτικοί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο μηχανοστάσιο την ώρα της πυρκαγιάς, βρήκαν τον θάνατο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

