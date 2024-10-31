Εκδόθηκε η 7Κ/2024 προκήρυξη του .Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 51/τ. .Ε.Π./22.10.2024 και 53/τ. .Ε.Π./30.10.2024) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο .Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου, και ώρα 08:00, και λήγει την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του .Ε.Π. (κεφαλαιο Δ΄ της προκήρυξης).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.