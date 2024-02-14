Με μία ανάρτηση στo Instagram ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε χιουμοριστικά στην εορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Συγκεκριμένα ανήρτησε μία φωτογραφία με μια παλιά πινακίδα από το γραφείο του κόμματος στο χωριό Αγάπη της Τήνου («Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αγάπης»).

«Αγάπη μόνο», σχολίασε χαριτολογώντας στη λεζάντα της φωτογραφίας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία καρδιά σε πράσινο χρώμα.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ήδη πάνω από 2.300 «μου αρέσει».

Πηγή: skai.gr

