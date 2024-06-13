Kate Winslet: Η σκηνή του φιλιού με τον Leonardo DiCaprio στον «Τιτανικό» ήταν ένας εφιάλτης

Η Kate Winslet αποκάλυψε ότι η διάσημη σκηνή του φιλιού με τον Leonardo DiCaprio στον «Τιτανικό» ήταν ένας εφιάλτης για να γυριστεί. «Το φιλί δεν ήταν ότι καλύτερο», αναφέρει η 48χρονη ηθοποιός σε συνέντευξή της στο «Vanity Fair».

Η ηθοποιός δήλωσε ότι η σκηνή ήταν δύσκολο να γυριστεί, επειδή ο σκηνοθέτης, James Cameron, ήθελε τον τέλειο φωτισμό και επίσης γυρίστηκε σε ένα μέρος του σκηνικού που ήταν δύσκολο να προσεγγιστεί, οπότε η ομάδα μαλλιών και μακιγιάζ δεν μπορούσε να είναι εκεί μαζί τους.

«Ανάμεσα στις λήψεις, ουσιαστικά, ανανέωναν το μακιγιάζ μας. Συνεχίζαμε να κάνουμε αυτό το φιλί και φαίνομαι ιδιαίτερα χλωμή στο πρόσωπο, σε σημείο που να μοιάζω σαν να είχα ρουφήξει μια σοκολάτα καραμέλας μετά από κάθε λήψη, επειδή το μακιγιάζ του Λεονάρντο ''έπεφτε'' πάνω μου».

Ο Leonardo DiCaprio αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια των λήψεων. Ωστόσο, η σκηνή δεν ήταν μόνο κακή, καθώς η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο συμπρωταγωνιστής της ήταν αρκετά ρομαντικός. «Δεν είναι να απορεί κανείς που κάθε νεαρό κορίτσι στον κόσμο ήθελε ένα φιλί από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο», είπε με χιούμορ η Kate Winslet.

Σε μια άλλη συνέντευξη στο «Variety», η Κέιτ απέρριψε τις «ανόητες», όπως τις χαρακτήρισε, φήμες για ρήξη μεταξύ αυτής και του Τζέιμς Κάμερον, αφού είχε μιλήσει για τις δυσκολίες των γυρισμάτων σε παλιότερες συνεντεύξεις της.



Πηγή: skai.gr

