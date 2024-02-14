Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Μόρφου Βίκτωρα Χατζηαβραάμ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον δήμαρχο του κατεχόμενου Δήμου Μόρφου, Βίκτωρα Χατζηαβραάμ, στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μόρφου στην Αθήνα για την τελετή ανακήρυξης της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου σε επίτιμη δημότισσα Μόρφου στις 16 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τον κυπριακό ελληνισμό και τον συντονισμό της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης του κυπριακού ζητήματος, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, παραμένει διαρκές μέλημα και εθνική προτεραιότητα.

Πηγή: skai.gr

