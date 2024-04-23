ΣΥΡΙΖΑ: Κατέθεσε κείμενο - δήλωση για τους «Σπαρτιάτες»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η αναφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Αυλωνίτη σε σχέση με κατάθεση υπομνήματος από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα των «Σπαρτιατών». Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε κείμενο – δήλωση για το εν λόγω κόμμα.

Δήλωση έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέτει κείμενο που αναδεικνύει τις κυβερντητικές ολιγωρίες. Ξεκαθαρίζω ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη δεν έχει ανάγκη από βαστάζους και από υπομνήματα, αναφέρει ο κ. Αυλωνίτης.

Στο κείμενο – δήλωση που κατέθεσε τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρεται στην περίπτωση των «Σπαρτιατών» συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού τους από την κάλπη, προκύπτει ανενδοίαστα κώλυμα του συνδυασμού «Σπαρτιάτες» για ανακήρυξη και συμμετοχή στις ευρωεκλογές, καθώς ο πραγματικός αρχηγός του (Κασιδιάρης) έχει καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα, κατηγορούν την κυβέρνηση για υποκρισία.

Για την μη – κατάθεση υπομνήματος από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα των «Σπαρτιατών», τοποθετήθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Τη Δημοκρατία την υπερασπίζεται κανείς με πράξεις», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Μόλις χθες αναρωτιόμασταν ως κυβέρνηση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταθέσει υπόμνημα στον Άρειο Πάγο κατά του κόμματος «Σπαρτιάτες». Σήμερα πήραμε την απάντηση. Ο βουλευτής και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Αυλωνίτης, μιλώντας σε εκπομπή στο κανάλι της Βουλής, μας ενημέρωσε ότι αποφάσισαν (και μάλιστα μετά από σύσκεψη και με τον επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο) να καταθέσουν «σήμερα κιόλας» υπόμνημα κατά των Σπαρτιατών. Σήμερα! Ενώ η προθεσμία έχει λήξει από τις 20 του μηνός, υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απών από μια τέτοια υπόθεση που αφορά στην ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Ούτε την τελευταία μας νομοθετική πρωτοβουλία, προς αυτή την κατεύθυνση είχαν ψηφίσει, ούτε στις εθνικές εκλογές του 2023 είχαν καταθέσει υπόμνημα κατά του κόμματος Κασιδιάρη. Οι δήθεν υπερασπιστές της Δημοκρατίας, που κόπτονται για το Κράτος Δικαίου, συκοφαντώντας την Ελλάδα στην Ευρώπη, μένουν σταθερά μόνο στα μεγάλα λόγια και στη δημιουργία εντυπώσεων. Όπως τότε που επί 4,5 χρόνια δεν έβρισκαν αίθουσα να δικαστεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.