Του Αντώνη Αντζολέτου

Το πιο ηχηρό «καμπανάκι» της αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ χτύπησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά τη συζήτηση που διοργάνωσε η εφημερίδα «Η Εποχή» με στελέχη κυρίως της «Ομπρέλας». Στην αξιωματική αντιπολίτευση πέντε ημέρες πριν συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή ηχούν οι «σειρήνες του πολέμου» με τους προεδρικούς και την εσωκομματική αντιπολίτευση να προετοιμάζονται για μια σκληρή μάχη. Αποχωρήσεις είτε μαζικές είτε μεμονωμένες δεν μπορούν να αποκλειστούν. Ακόμα και αν οι διαγραφές των τεσσάρων στελεχών δεν συζητηθούν τελικά επίσημα, καθώς η Επιτροπή Δεοντολογίας – όπως έχει ειπωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα – δεν προλαβαίνει να τρέξει τις διαδικασίες για να ετοιμάσει το διαβιβαστικό προς το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο. Ενδιαφέρον θα έχει η ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί, πιθανότατα το μεσημέρι της Κυριακής, για το κείμενο της Πολιτικής Απόφασης.

Όλοι στην Κουμουνδούρου περίμεναν τη χθεσινή τοποθέτηση του πρώην υπουργού Οικονομικών. Είναι ο επικεφαλής των «53+», έχει διατηρήσει τους πιο χαμηλούς τόνους από τους υπόλοιπους «βασικούς μετόχους» και είναι ο πόλος αναφοράς της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. «Κατέβηκα ως υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Και στο τέλος στην ομιλία μου στο συνέδριο είπα είτε χάσω είτε κερδίσω θέλω ένα πράγμα να κάνω. Να φέρω πίσω την περηφάνια των ανθρώπων της Αριστεράς για τις ιδέες τους, για τις προτάσεις τους, για τους αγώνες τους. Λυπάμαι, αυτό πια θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει, αυτή η περηφάνια σε αυτό το κόμμα», ανέφερε ανοίγοντας ουσιαστικά την πόρτα της εξόδου για τον ίδιο και τους συντρόφους του. Το πότε θα συμβεί αυτό δεν είναι ακόμα γνωστό. Ακόμα ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή στην «Ομπρέλα», καθώς ο χρόνος δεν είναι πολιτικά ουδέτερος. Δεν επιθυμούν η νέα κίνηση που ετοιμάζουν να «ξεφουσκώσει» στην πορεία προς τις ευρωεκλογές και την ίδια ώρα εκτιμούν πως είναι αδύνατον να παραμένουν πλέον στην Κουμουνδούρου. Για αυτό και η Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκύριακο είναι κομβική.

Από τη χθεσινή εκδήλωση ενδιαφέρον παρουσίασε και η τοποθέτηση του καθηγητή Αντώνη Τζανακόπουλου, που έχει συνταχθεί με τον «μπλοκ Αχτσιόγλου». «Έχουμε ανάγκη τη σύγχρονη Αριστερά ως όαση, ο φορέας που έχει όμως το όνομα δεν φαίνεται να έχει πια τη χάρη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα συμπλήρωσε πως «δεν αντισταθήκαμε όπως έπρεπε. Αγκαλιάσαμε απολίτικες ρητορικές. Αφήσαμε να ατονήσουν οι καταστατικές διαδικασίες», επεσήμανε.

Η πρώτη συνάντηση

Αν το χθεσινό ραντεβού γινόταν μερικούς μήνες πριν τα πράγματα ίσως να ήταν διαφορετικά. Στέφανος Κασσελάκης και Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρώτο τους τετ α τετ, αποφάσισαν να βαδίσουν μαζί κοινοβουλευτικά για το θέμα των υποκλοπών. Όλα δείχνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπογράψει και το αίτημα που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το δυστύχημα των Τεμπών. Αποτελούν δυο θέματα που «βολεύουν» τις δυο δυνάμεις και η σύμπραξη εκτιμούν πως θα επιφέρει ρήγματα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Μπορεί αυτή η συνεργασία να πάει λίγο πιο πέρα; Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και αυτό δεν είναι μια εκτίμηση, αλλά η στρατηγική που έχουν και οι δυο αρχηγοί απαγορεύει οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να φύγει από την εσωκομματική δίνη στην οποία έχει βρεθεί και να διατηρήσει με μια διαφορά ασφαλείας τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ βλέπει πως έχει μπροστά του μια μεγάλη ευκαιρία να επαναφέρει το διπολισμό, όπως αποτυπώθηκε στη χώρα από τη μεταπολίτευση και έως το 2012. Αυτό που χωρίζει, όμως τις δυο δυνάμεις, που καταλαμβάνουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση στον εκλογικό χάρτη, είναι πως «ψαρεύουν στα ίδια νερά», δηλαδή στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Συνεπώς η αυτονομία των κινήσεων τους δεν θα μπει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Πηγή: skai.gr

