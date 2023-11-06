Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΣΥΡΙΖΑ άφησε κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της «ομπρέλας» ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, θέτοντας το εξής ερώτημα στο ακροατήριο: «Με αυτό το τοξικό κλίμα, μπορούμε να είμαστε σε αυτό το κόμμα; (σ.σ. στον ΣΥΡΙΖΑ).

«Το ερώτημα είναι αν με αυτή την ρευστοποίηση αν με αυτόν τον αρχηγισμό και με αυτό το τοξικό κλίμα αν μπορούμε να είμαστε σε αυτό το κόμμα. Αυτό το τοξικό κλίμα που είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο εγώ όσο καιρό είμαι στην αριστερά δεν το έχω ξανασυναντήσει. Αυτό δημιουργεί όχι μόνο ένα πρόβλημα μόνο αισθητικό και πολιτιστικό δημιουργεί ένα νόημα η πολιτική συζήτηση εντός αυτού του κόμματος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσακαλώτος ήταν αρκετά καυστικός με «την άλλη πλευρά», λέγοντας ότι «η πολιτική συζήτηση και το πρόγραμμα του συνεδρίου δεν τους αφορά».

«Στην Πολιτική Γραμματεία 17 μέλη έκαναν πολύ καλές ομιλίες κριτικής στον πρόεδρο. Για αυτά που είπε στον ΣΕΒ, για το Ισραήλ για άλλα θέματα. Το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι; Ότι ουδείς από την άλλη μεριά απάντησε. Να υποστηρίξει. Κανένας πως δεν είναι έτσι τα πράγματα… Τι μάθημα παίρνω εγώ; Ότι η πολιτική συζήτηση δεν τους αφορά. Τι μαθαίνω για το συνέδριο; Το πρόγραμμα τους συνεδρίου δεν τους αφορα. Τους αφορά ενας μηχανισμός θεωρούν πως έχουν πλειοψηφία και άρα πολιτική συζήτηση με αυτούς τους όρους είναι πάρα πολύ δύσκολη», είπε χαρακτηριστικά.

«Κατέβηκα ως υποψήφιος πρόεδρος στον ΣΥΡΙΖΑ. Και στο τέλος στην ομιλία μου στο συνέδριο είπα είτε χάσω είτε κερδίσω θέλω ένα πράγμα να κάνω. Να φέρω πίσω την περηφάνια των ανθρώπων της Αριστεράς για τις ιδέες τους για τις προτάσεις τους για τους αγώνες τους. Λυπάμαι ότι αυτό πια θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει, αυτή η περηφάνια σε αυτό το κόμμα», πρόσθεσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: skai.gr

