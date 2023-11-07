Αποστολάκης στον ΣΚΑΪ: Ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μία φάση στην οποία υπάρχει μία «επώδυνη εγκυμοσύνη»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μία φάση στην οποία υπάρχει μία 'επώδυνη εγκυμοσύνη', ξεφεύγει από τα όρια της φυσιολογικής αντιπαλότητας, γίνεται πιο ένονη η διαφοροποίηση», δήλωσε το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ ο Ευάγγελος Αποστολάκης επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Κληθείς να σχολιάσει την χθεσινή τοποθέτηση του Ευκλέιδη Τσακαλώτου ο ίδιος δήλωσε: «Ο κ. Τσακαλώτος έδειξε ότι δεν υπάρχει γέφυρα» και πρόσθεσε «πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα πολύ γρήγορα».

Σχετικά με τον Στέφανο Κασσελάκη είπε: «Ο πρόεδρος έδωσε σε όλους ευκαιρίες, είπε εξαρχής ότι είναι ενωτικός, έκανε προσκλήσεις».

«Τα περιθώρια τελειώνουν, ωστόσο η δουλειά που έχει να γίνει είναι μεγάλη και χρειάζονται όλοι», πρόσθεσε ο κ. Αποστολάκης στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ.

Αναφορικά με το ζήτημα των διαγραφών ο ίδιος σχολίασε: «Ο πρόεδρος δεν έκανε πρόχειρη ενέργεια με τις διαγραφές, υπήρχαν λόγοι. Για να διορθωθεί η κατάσταση πρέπει να κάνουν και εκείνοι κάτι».

«Εξελέγει ένας πρόεδρος, θα έπρεπε να του δοθεί η ευκαιρία. Από την πρώτη μέρα έχουμε αντίδραση», είπε, ενώ τέλος δήλωσε πως «αυτή η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λήξει πολύ σύντομα».

