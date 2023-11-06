Τη συνεχιζόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο του συντονισμού που υπάρχει μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας για τη προώθηση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, συζήτησαν τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπογράμμισε την υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ελληνικής άμυνας, και ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη συνεχιζόμενη βοήθεια που παρέχει η χώρα μας προς την Ουκρανία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επικοινωνία Μπλίνκεν - Μητσοτάκη

«Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε σήμερα με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο υπουργός και ο πρωθυπουργός υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της διμερούς σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, καθώς και την υποστήριξη των ΗΠΑ στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της άμυνας της Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ. Ο υπουργός συζήτησε τη συνεχιζόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και επιβεβαίωσε τη σημασία της αντιμετώπισης του ανθρωπιστικού πόνου στη Γάζα. Ο υπουργός επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Οι δυο τους μίλησαν για τους κοινούς τους στόχους για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη για τη συνεχιζόμενη βοήθεια της Ελλάδας στην Ουκρανία».

Από πλευράς του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε στον κ. Μπλίνκεν τη θέση της Ελλάδας για την καταδίκη της τρομοκρατίας της Χαμάς και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.