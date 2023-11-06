Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στέφανο Κασσελάκη στη Βουλή.



Η συνάντηση ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να υποδέχεται στο γραφείο του στη Βουλή το νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Στο διάλογό τους μπροστά στις κάμερες οι κ. Ανδρουλάκης και Κασσελάκης συμφώνησαν ότι υπάρχει θέμα με την πλειοψηφία 3/5 που απαιτείται για τη σύνθεση των Ανεξάρτητων Αρχών.

Γειά σου Νίκο, πάλι σε καναπέ κάθομαι…Συγχαρητήρια για την εκλογη σου... Χαίρομαι πάρα πολύ γαι τη συζήτηση. Να συζητάμε όλοι οι αρχηγοί μεγάλα θέματα, όπως ακρίβεια, εθνικά θέματα, κρίσιμη συγκυρία, χαίρομαι, να υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας, πεδίο εμπιστοσύνης και συναινέσεως.Ο κόσμος θέλει λύσεις. Το πιο προοδευτικό πράγμα είναι να λάμψει η αλήθεια στο θέμα των υποκλοπώνΑπό πέρυσι όταν ξεκίνησε η περιπέτεια προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε με θεσμικό τρόπο. Αγωνία πρωθυπουργού να πετύχει συγκάλυψη. Προσωπική επίθεση Μητσοτάκη στον κ.Ραμμο. Θα καταφέρουμε να μην υπάρξει συγκάλυψη και οι υπεύθυνοι του παρακράτους να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.Πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό με τα 3/5 στην Διάσκεψη και να μην προσπαθούν να υπάρχει συνάντηση.Θα πάρουμε πρωτοβουλίες, διότι δεν συμπληρώθηκαν τα 3/5.

