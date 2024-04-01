Η Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Θεοδώρα Τζάκρη παρέδωσε το κατηγορητήριο για τον πρώην Υπουργό, Κώστα Αχ. Καραμανλή προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα στον γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ, Σταύρο Καλαφάτη, σε συνέχεια του πρωινού μηνύματος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητά από τον κ. Καραμανλή να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης ενώ επιπλέον ζητά για ακόμα μία φορά από τη ΝΔ να δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής.

«Παρέδωσα μόλις στον Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας τον κ. Σταύρο Καλαφάτη προς ενημέρωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της Κυβέρνησης και της Κ.Ο. της ΝΔ το κατηγορητήριο με συγκεκριμένες πράξεις-παραλείψεις του Κώστα Αχ. Καραμανλή, οι οποίες κατά την άποψή μας πληρούν την αντικειμενική και την υποκειμενική υπόσταση των κακουργημάτων της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατ’ άρθρο 299 ΠΚ, της διατάραξης της ασφάλειας της συγκοινωνίας μέσων σταθερής τροχιάς κατ’ άρθρο 291 παρ.1δ και στ ΠΚ και της έκθεση κατ’ άρθρο 306 παρ.2 ΠΚ» αναφέρει χαρακτηριστικά η Θεοδώρα Τζάκρη και προσθέτει:

Ζητούμε από την κυβέρνηση της ΝΔ να δεσμευτεί ότι θα ψηφίσει τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής κατ’ άρθρο 86 παρ.3 του Συντάγματος για να διερευνήσει τα παραπάνω εγκλήματα και να δεσμευτεί ότι δε θα προσπαθήσει να συγκαλύψει τις ευθύνες του κ. Καραμανλή έτσι ώστε να οδηγηθεί αυτός στη δικαιοσύνη μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης. Ζητούμε λοιπόν από την ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη να εφαρμόσει το Σύνταγμα, να ενεργοποιήσει τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών και να παύσει να συγκαλύπτει την εγκληματική συμπεριφορά του κ. Καραμανλή και από τον κ. Καραμανλή να θέσει εαυτόν στην διάθεση της δικαιοσύνης» καταλήγει.

Στο κατηγορητήριο απαριθμούνται συγκεκριμένες πράξεις- παραλείψεις του Κώστα Αχ. Καραμανλή για τα Τέμπη.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Για ένα ακόμα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές. Ειδικότερα, σχολιάζουν τα εξής: "Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας, όποιος θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής για πράξη ή παράλειψη από πολιτικά πρόσωπα, έχει τη δυνατότητα να συντάξει κατηγορητήριο, το οποίο θα περιέχει και πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής εξέτασης και αφού συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, να το φέρει στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Μέχρι να ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία, μιλάμε απλώς για ακόμα ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης."

Δείτε ΕΔΩ όλο το κατηγορητήριο του ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή: skai.gr

