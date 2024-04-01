Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη προσφεύγει κατά της Έλενας Ακρίτα

Σε νομικές ενέργειες εναντίον της Έλενας Ακρίτα προσφεύγει η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Σε συνέχεια της χθεσινής συκοφαντικής ανάρτησης της Βουλευτού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα, το περιεχόμενο της οποίας επανέλαβε και σήμερα, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη θα προβεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στις απαραίτητες νομικές ενέργειες κατά το αστικό και ποινικό δίκαιο, με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και της προσωπικότητάς της.

Θεωρούμε αυτονόητο πως το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεχθεί την άρση της ασυλίας της κυρίας Ακρίτα, προκειμένου να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς της».

Η απάντηση της Έλενας Ακρίτα

Αφότου έγινε γνωστό ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού θα κινηθεί νομικά κατά της Έλενας Ακρίτα, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στην οποία αναφέρει:

«Η Μαρέβα Μητσοτάκη δήλωσε ότι θα με μηνύσει για την ανάρτηση μου που ήταν αμιγώς πολιτική και όχι προσωπική και γι’ αυτό δεν αλλάζω ούτε «και».Την περιμένω και της λέω από τώρα ότι θα ζητήσω την άρση ασυλίας μου. Εγώ δεν είμαι δειλή, δεν ιδρώνει το αυτί μου από απειλές και δεν κρύβομαι από κανέναν.

Ίσα ίσα. Ανυπομονώ να βρεθούμε με την συζυγο του πρωθυπουργού και να μάς αποκαλύψει επιτέλους την προέλευση των 40 ακινήτων, όλη την αλήθεια για το σπίτι Βολταίρου και αν γνωρίζει πώς και πού κατασπαταλήθηκαν τα σχεδόν 500.000.000 χρέος της ΝΔ πού από την τσέπη μας πληρώσαμε οι Έλληνες φορολογούμενοι.

A bientot, madame.

Εντιτ. Το ενδιαφέρον είναι ότι τη μήνυση δεν την ανακοίνωσε η ίδια ή ο δικηγόρος της, αλλά το Πρωθυπουργικό Γραφειο; Από πού κι ως πού; Ιδιώτης δεν είναι η κυρία αυτή; Τί δουλειά έχει το γραφειο του άντρα της να ανακοινώνει τη μήνυση ενός πολίτη σε έναν άλλον;»

Πηγή: skai.gr

