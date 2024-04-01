Δένδιας: Το 2030 θα έχουμε 200 σύγχρονα αεροσκάφη 4.5 και 5ης γενεάς

Με την ευκαιρία της σημερινής επισκέψης του στη Γενική Διεύθυνση Aμυντικών Eξοπλισμών και Eπενδύσεων , ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας σε δήλωση του αναφέρθηκε στην "Ατζέντα 2030", η οποία, όπως είπε, προβλέπει:

-Το 2030 η Πολεμική Αεροπορία θα διαθέτει 200 σύγχρονα αεροσκάφη 4.5 και 5ης γενεάς, με τη σταδιακή απόσυρση των αεροσκαφών 3ης και 4ης Γενεάς" και

-Την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου μας. Υλοποιείται ήδη το πρόγραμμα της απόκτησης των νέων φρεγατών FDI. "Αλλά εξετάζεται , πρόσθεσε «και η συμμετοχή της χώρας μας στο σχεδιασμό και την ναυπήγηση εδώ στην Ελλάδα, των νέων φρεγατών τύπου Constellation, όπως επίσης αναζητούνται και οι βέλτιστες λύσεις για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Επίσης, προχωράμε στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας αξιοποιώντας το Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Καινοτομίας, το ΕΛ.Κ.Α.Κ., το οποίο ιδρύουμε με νομοθέτημα που θα περάσει από τη Βουλή των Ελλήνων τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Θέλουμε να αλλάξουμε την πραγματικότητα που υπάρχει «αγοράζουμε ξένα όπλα από το ράφι». Να ενισχύσουμε τη δική μας αμυντική βιομηχανία και να προχωρήσουμε σε προηγμένες παραγωγές πολλαπλασιαστών ισχύος" επανέλαβε.

"Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία νέα πραγματικότητα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και είμαι απολύτως πεπεισμένος ότι σε αυτόν τον σκοπό, σε αυτόν τον στόχο, έχουμε τη στήριξη του συνόλου του πολιτικού συστήματος και κυρίως της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Στη συνεχεία ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε τη γενική διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής 'Αμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), όπου ενημερώθηκε από τον γενικό διευθυντή, πρέσβυ ε.τ. Μιχαήλ Σπινέλλη και τους αρμόδιους διευθυντές, σχετικά με την υλοποίηση της Πολιτικής Εθνικής 'Αμυνας, για θέματα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας, καθώς και για ζητήματα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

