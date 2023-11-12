Συνέχεια πιθανότατα θα έχει το σκηνικό ρήξης στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την αποχώρηση της «Ομπρέλας», καθώς είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την παραμονή της Έφης Αχτσιόγλου και συνεργατών της στο κόμμα.

Αναλυτικά το κείμενο της ομάδας Αχτσιόγλου



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Αντώνη Αντζολέτου, στέλεχος κοντά στο περιβάλλον της κ. Αχτσιόγλου έλεγε χαρακτηριστικά πως «μετά την πρωτολογία του ο κ. Κασσελάκης ‘’τα τίναξε όλα στον αέρα’’. Είναι πλέον άλλα τα δεδομένα».



Άλλωστε, το κείμενο της ομάδας Αχτσιόγλου είναι ιδιαίτερα σκληρό για τον κ. Κασσελάκη, κάνοντας λόγο για αντιδραστικά μέτρα στη φαρέτρα του Τραμπισμού ή του εγχώριου αντισύριζα μετώπου.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο, «η ευθύνη για τις εξελίξεις αυτές βαραίνει τον ίδιο (Στέφανος Κασσελάκης) και την ηγετική ομάδα. Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε συνειδητά αντί για το δρόμο της σύνθεσης το δρόμο της κατασκευής του ‘’εσωτερικού εχθρού’’. Είναι μια αδιέξοδη επιλογή που ευτελίζει την Πολιτική, τη Δημοκρατία και την Αριστερά».



Στο πλαίσιο αυτό, αντίθετα με τον κ. Τεμπονέρα η Έφη Αχτσόγλου αποφεύγει να δεσμευτεί ρητά ότι θα μείνει στο κόμμα, με την ομάδα να μιλάει στο κείμενο για το κόμμα το οποίο τα μέλη της ονειρεύονται, το δικό τους πρόταγμα για κοινωνική δικαιοσύνη, κλιματική δικαιοσύνη, σύγχρονη δημοκρατία. Είναι μια τοποθέτηση που δείχνει το ιδεολογικό στίγμα της ομάδας, η οποία εξέδωσε το δικό της σχέδιο πολιτικής απόφασης.



Δεν υπάρχει πάντως συγκεκριμένη εικόνα αν θα πατήσει «το κουμπί» και αυτή η ομάδα μετά την «Ομπρέλα», αλλά όσα έγιναν δείχνουν ότι οι εξελίξεις τρέχουν, ενώ υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της κ. Αχτσιόγλου και του κ. Τσακαλώτου.

Δεν πρέπει κανείς να χειροκροτήσει για την αποχώρηση της ομάδας της Ομπρέλας.

Να σας πω γιατί;

Όχι επειδή αισθάνομαι άσχημα για τα 43 άτομα που υπογράφουν, αλλά διότι υπάρχει κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που βάσισε τις ελπίδες του και σε αυτούς τους ανθρώπους.

Δεν μπορούμε, αλαζονικά, να… pic.twitter.com/DsbZLAT9IE — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 12, 2023



Σημειώνεται ότι ο κ. Τσακαλώτος και η κ. Πέρκα δεν προτίθενται να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ παρά το κάλεσμα Κασσελάκη, ενώ υπάρχουν ακόμα επτά βουλευτές που αντιτίθενται στις επιλογές της ηγεσίας.





Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, πρόκειται εκτός από την Έφη Αχτσιόγλου, για τους Σία Αναγνωστοπούλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανώ Φωτίου και Αλέξη Χαρίτση. Μάλιστα, σε αυτό το κλίμα φαίνεται ότι είναι και δυο με τρεις ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Δραγασάκης: Νέα αντιδημοκρατικά ήθη και αλαζονικές συμπεριφορές

Για νέα αντιδημοκρατικά ήθη και αλαζονικές συμπεριφορές, κατηγορεί τον Στέφανο Κασσελάκη ο Γιάννης Δραγασάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

"Πριν από λίγες ημέρες απηύθυνα, θεσμικά, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις για μια ενωτική διέξοδο από την κρίση του κόμματος. Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να μην απαντήσει ποτέ στη επιστολή μου" τονίζει.

"Ο Στέφανος Κασσελάκης εξελέγη τυπικά δημοκρατικά, αλλά πορεύεται ουσιαστικά αντιδημοκρατικά. Η ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή αποτελεί προσβολή όχι μόνο για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά για κάθε δημοκρατικό πολίτη, καθώς φαίνεται να αγνοεί βασικές αρχές της δημοκρατίας & του νομικού πολιτισμού" σημειώνει ο κ. Δραγασάκης.

Κριτική στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ άσκησαν νωρίτερα στην ΚΕ τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Γιάννης Ραγκούσης και Θανάσης Θεοχαρόπουλος.



