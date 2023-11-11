Με πυρά κατά του Στέφανου Κασσελάκη αποχώρησαν από τη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου, ο Διονύσης Τεμπονέρας και τα μέλη της «Ομπρέλας», γιατί το προεδρείο δεν δέχθηκε την πρότασή τους να προηγηθεί συζήτηση για το δημοψήφισμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγήθηκε πρόταση μομφής του Νάσου Ηλιόπουλου στο προεδρείο. Πηγές της ΚΕ τόνιζαν ότι τα μέλη της που αποχώρησαν είναι περίπου 85 από τα 300 συνολικά.



Απόψε συνεδριάζει η «Ομπρέλα» και η ομάδα του Διονύση Τεμπονέρα.

«Υπαρξιακό ζήτημα»



«Σήμερα έθεσα ένα ζήτημα υπαρξιακό που αφορά το διάγγελμα του προέδρου για το δημοψήφισμα. Πρόταση αντιδημοκρατική και διχαστική για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα να την συζητήσουμε άμεσα πριν από οποιαδήποτε άλλη συζήτηση. Είπα μάλιστα ότι η συνεδρίαση στην ΚΕ είναι άνευ περιεχομένου. Από την πλευρά του το προεδρείο αρνήθηκε να θέσει οποιοδήποτε θέμα ψηφοφορίας, υπήρξε απόρριψη, ενώ κατά την γνώμη μου η πλειοψηφία ήθελε να συζητηθεί αυτό το θέμα. Σήμερα το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ καταπατήθηκε βάναυσα. Δεν πρόκειται για ένα ζήτημα πολιτικής διαφωνίας. Αλλά υπαρξιακό» σημείωσε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Δεν είχε νόημα η παραμονή μας στη συνεδρίαση» τόνισε η κ. Αχτσιόγλου, διευκρινίζοντας ότι δεν αποχωρεί από το κόμμα.

«Το προεδρείο δεν δέχτηκε καν να μπει η πρότασή μας σε ψηφοφορία»



«Σήμερα μετά από την ομιλία του προέδρου και των δυο γραμματέων, η Έφη, ο Διονύσης και εγώ κάναμε μια διαδικαστική πρόταση να συζητηθεί πρώτα το θέμα που έβαλε ο πρόεδρος για το δημοψήφισμα. Είπαμε ότι δεν είναι εύκολο να γίνει συζήτηση κάτω από την σκιά ότι μπορεί να γίνει δημοψήφισμα (…) Προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Το προεδρείο δεν δέχτηκε καν να μπει η πρότασή μας σε ψηφοφορία. Είπα να πάει στο τέλος, άρα θα συνεχίσει να υπάρχει σκιά πάνω από την επιτροπή και άρα αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε» δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

«Έχω υποστηρίξει το κόμμα του 32%, του 17%, και θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα υποστηρίξω και το 3% και το 0,3%. Συζήτηση υπό την απειλή διαγραφών και δημοψηφίσματος, δηλαδή λιντσάρισμα δεν μπορεί να γίνει. Να μιλάς για πέμπτη φάλαγγα, αυτό από αριστερό άνθρωπο δεν το έχω ακούσει» σχολίασε αιχμηρά για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσακαλώτος πριν την αποχώρηση από τη συνεδρίαση της ΚΕ.

«Αντικαταστατική, αντιδημοκρατική η πρόταση Κασσελάκη»



«Η πρόταση του προέδρου για διεξαγωγή δημοψηφίσματος και παραπομπή σε δημοψήφισμα είναι μια πρόταση αντικαταστατική βαθιά διχαστική και αντιδημοκρατική. Ζητήσαμε την άμεση ανάκληση ή να τεθεί στην κρίση της κεντρικής επιτροπής. Από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε δεκτό αποχωρούμε από την συνεδρίαση» τόνισε από πλευράς του ο Διονύσης Τεμπονέρας.



Στην ερώτηση αν πρόκειται για αποχώρηση από το κόμμα, απάντησε «θα συνεδριάσουμε σύντομα και θα σας πούμε».

«Είναι τρικ να μετατρέπεις τα διαδικαστικά θέματα σε πολιτικά», τόνισε σε δήλωσή της η Όλγα Γεροβασίλη σχολιάζοντας την αποχώρηση της ομάδας της Έφης Αχτσιόγλου, του Διονύση Τεμπονέρα και των μελών της «Ομπρέλας» από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Όλγα Γεροβασίλη «κάλεσε τους συντρόφους και τις συντρόφισσές της να μιλήσουν ήρεμα και ειλικρινά χωρίς κόλπα».

Απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Αντώνης Κοτσακάς, κατά την ομιλία του από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής,



Ο Δημήτρης Βίτσας αποχώρησε νωρίτερα από την αίθουσα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όσα ακούγονταν σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο Δημήτρης Βίτσας βγαίνοντας είπε «φεύγω, δεν μπορώ να ακούω τον Κασσελάκη».



Από πλευράς του, ο Νίκος Φίλης φώναζε «αίσχος» την ώρα που μιλούσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Νωρίτερα, ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε πυρά στην Κεντρική Επιτροπή κατά των υπό διαγραφή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε όσους εναντιώνονται στους χειρισμούς του, εν μέσω χειροκροτημάτων και αποδοκιμασιών.

«Η αποχώρηση των υπό διαγραφή στελεχών, δεν είναι η διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά η αρχή της ενότητας», διεμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζητώντας ηχηρή πλειοψηφία για τις διαγραφές, ή προσφυγή στα μέλη του κόμματος.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του κατηγόρησε την εσωκομματική αντιπολίτευση για απόπειρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως δεν γίνεται να είναι στο κόμμα με τα όσα λένε και κάνουν. Παράλληλα, επέμεινε πως ορισμένα στελέχη που είναι εναντίον του υπέσκαπταν με την στάση τους τον ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα.

