Άγκυρα: Σήμερα εκ νέου οι συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για τα ΜΟΕ

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με σκοπό αλλά και με την ελπίδα να διατηρηθεί το καλό κλίμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρα, ξεκινούν, εκ νέου σήμερα, στην τουρκική πρωτεύουσα οι συζητήσεις Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ). Μία επανεκκίνηση, η οποία υπενθυμίζεται ότι συμφωνήθηκε κατά τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, τον περασμένο Ιούλιο και αποτελεί κομβικό άξονα της επιχειρούμενης επαναπροσέγγισης των δύο χωρών.

Η επανέναρξη των συζητήσεων, σηματοδοτείται μάλιστα από μία διαφοροποίηση, καθώς επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι για πρώτη φορά ένα πολιτικό πρόσωπο, ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, και όχι κάποιος ένστολος αξιωματικός, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια να υπάρξει αλλαγή σελίδας και να «αποστρατιωτικοποιηθούν» οι διμερείς επαφές, δίνοντας τη θέση τους σε περισσότερο πολιτικά και διπλωματικά πεδία.

Τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) άλλωστε αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των διμερών επαφών Αθήνας Άγκυρας, παράλληλα με τη θετική ατζέντα που συνεχίζεται να είναι στο επίκεντρο των διπλωματικών συζητήσεων των δύο πλευρών, με καταληκτική –σε πρώτη φάση– ημερομηνία την 7η Δεκεμβρίου, που θα γίνει η συνάντηση κορυφής Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη.

Το κλίμα που επικρατεί στην ελληνική πλευρά είναι συγκρατημένη αισιοδοξία και δεν συμμερίζεται τις ανησυχίες για τυχόν επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, λόγω της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Στην Αθήνα άλλωστε εκτός από τη βούληση, υπάρχει και η πεποίθηση ότι η νέα σύρραξη στο Ισραήλ και η ρευστότητα που αυτή προκαλεί στην ευρύτερη «γειτονιά» μας, δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εκτιμάται δηλαδή, από διπλωματικές και κυβερνητικές πηγές, ότι και η τουρκική πλευρά έχει λόγους να κινείται μεν σε ένα τεντωμένο σχοινί σε ότι αφορά τις σχέσεις της με τη δύση, αλλά ταυτόχρονα δεν θα επιλέξει στη δεδομένη φάση να αναζωπυρώσει ένα ακόμη μέτωπο, το «ελληνοτουρκικό».

Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί και διατηρεί ένα γενικότερο κλίμα ανησυχίας στην περιοχή, όταν μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται να έχει απομακρυνθεί ίσως περισσότερο από ποτέ από τη Δύση. Αβεβαιότητα που δεν συμμερίζεται η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξανδρα Παπαδοπούλου η οποία σε πρόσφατη τοποθέτησή της απέρριψε αυτές τις «φωνές ανησυχίας» εκτιμώντας ότι οι συνθήκες αυτές θα επηρεάσουν θετικά τον ελληνοτουρκικό διάλογο. «Είμαι της αντίθετης άποψης, ότι θα τον επηρεάσει θετικά. Διότι και η Τουρκία και η Ελλάδα ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, τους διαφορετικούς στόχους, τις διαφορετικές κοσμοθεωρίες που μπορεί να έχουν, έχουν ένα κοινό συμφέρον: Δεν μπορούν να ζουν σε μια περιοχή η οποία εκρήγνυται».

Πηγή: skai.gr

