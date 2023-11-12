Μετά τη θυελλώδη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και τις αποχωρήσεις από το κόμμα ο Παύλος Πολάκης πήγε σε γλέντι.



Όπως τόνισε ο κ. Πολάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, ανεβάζοντας ένα κολάζ φωτογραφιών, πήγε στο γλέντι της Ένωσης Σφακιανών μαζί με τα ανίψια του.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη:



«Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής επιτροπής του Συριζα, στο γλέντι της Ένωσης Σφακιανών, στο κέντρο Ομαλός με την Περσα,τον ανηψιό μου τον Πέτρο, την ανηψιά μου τη Ζένια και φίλους τους».

