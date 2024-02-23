«Τα συνέδρια δεν πρέπει να αυτοπεριορίζονται ως μία εσωτερική υπόθεση των μελών του κόμματος. Πρέπει κατά κύριο λόγο να αντανακλούν έξω από τα στενά πολλές φορές κομματικά τους τείχη, και να αφορούν πρωτίστως και την κοινωνία. Τα φώτα τους πρέπει να είναι στραμμένα προς τους πολίτες και όχι στα κλειστά γραφεία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Θανάσης Γλαβίνας χαιρετίζοντας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής το 4ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κ. Γλαβίνας απευθυνόμενος στους συνέδρους και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι «δύο χρόνια πριν, στο 3ο συνέδριο σας, μιλούσαμε για τις πολυεπίπεδες και σύνθετες κρίσεις με τις οποίες όλες και όλοι βρεθήκαμε αντιμέτωποι τα χρόνια αυτά και επηρέασαν με αρνητικό τρόπο τις ζωές μας. ..Δύο χρόνια μετά η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει να διακατέχεται από νεοφιλελεύθερο δογματισμό και μια πρωτόγνωρα αλαζονική στάση απέναντι στην κοινωνία και τους φορείς της».

Επίσης σημείωσε ότι «ο πολυεπίπεδος εκσυγχρονισμός μεταφράζεται ως μπίζνες με τους φίλους μας», όπως είπε και περιέγραψε τα έντονα κοινωνικά προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις που έχει η χώρα .

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως χρειάζονται γενναίες και καθαρές αποφάσεις νηφάλιες και μακροπρόθεσμες στοχεύσεις, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία και τους πολίτες.

«Δεδηλωμένος δικός μας στόχος να ανατραπεί αυτή η ασυμμετρία και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να αναδειχτεί ένα εναλλακτικός πόλος εξουσίας με νικηφόρα δυναμική, ο οποίος και θα στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, οφείλουμε να συζητούμε με ωριμότητα, εγκράτεια και με το βλέμμα στην κοινωνία.

Ο προοδευτικός χώρος απέναντι στην Νέα Δημοκρατία δε θα δομηθεί με συγκολλήσεις κομμάτων και ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.

Δεν χωρούν ούτε προοδευτικά μονοπώλια ούτε αποκλειστικότητες της αλήθειας, χωρίς εγωϊσμούς και περιττές βεβαιότητες», υπογράμμισε και τόνισε : «Στο ΠΑΣΟΚ, στη διάρκεια της 50χρονης ιστορίας μας έχουμε αποδείξει την ειλικρινή διάθεση διαλόγου και συνεννόησης με όμορες πολιτικές δυνάμεις στη βάση πολιτικών θέσεων και αρχών.

Το έχουμε κάνει πράξη πολλές φορές. Σεβόμενοι την ιστορία και την πολιτική αυτονομία του κάθε πολιτικού χώρου.

Και στη σημερινή συνθήκη, έχουμε σταθεί με όρους αξιοπρεπείας και σεβασμού στις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Στο ΠΑΣΟΚ μοναδική μας έγνοια είναι πώς θα απαντήσουμε στα προβλήματα της κοινωνίας.

Σκοπός μας να πείσουμε την κοινωνία ότι υπάρχει μία εναλλακτική και πειστική απάντηση σε όσους περιφέρουν τις δημοσκοπικές βεβαιότητες της καταλληλότητας του ενός.

Επιζητούμε τον διάλογο με καύσιμη ύλη τα κοινωνικά αιτήματα, χωρίς ανώφελους διχασμούς και κοστοβόρες αυταπάτες.

Η αναζήτηση συναντίληψης απέναντι στις κοινές αγωνίες της κοινωνίας με όρους διασταλτικούς αποτελεί αναγκαίο βήμα.

Η καλλιέργεια κουλτούρας πολιτικού διαλόγου, χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις, αποτελεί επίσης βασικό συστατικό.

Απέναντι στον λαϊκισμό πρέπει να προτάξουμε την πολιτική ευθύνη, απέναντι στον μανιχαϊσμό, λόγο σοβαρό, αξιόπιστο και τεκμηριωμένο.

Η φωνή της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας μπορεί να αποτελέσει τη βάση της αλλαγής, με έναυσμα τις επικείμενες ευρωεκλογές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

