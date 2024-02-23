Της Πηνελόπης Γκάλιου

Στον «αστερισμό» των μεταρρυθμίσεων κινείται η κυβέρνηση, επιμένοντας στην υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων και αγνοώντας τις αντιδράσεις και το πολιτικό κόστος που αυτές μπορεί να επιφέρουν. Απτό παράδειγμα, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που θέσπισε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και την ψήφιση του νέου ποινικού κώδικα, η θεσμοθέτηση στη χώρα των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων. Ένα νομοσχέδιο «εμβληματικό» όπως χαρακτηρίζεται από την κυβέρνηση με στόχο την παροχή δυνατότητας στους υποψήφιους Έλληνες φοιτητές να σπουδάσουν από την χώρα μας σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, την προσέλκυση ξένων φοιτητών και ξένου επιστημονικού προσωπικού, τον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ένα νομοσχέδιο όμως, το οποίο πριν καν κατατεθεί στη Βουλή ξεσήκωσε και σωρεία αντιδράσεων στην φοιτητική κοινότητα αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που λαμβάνουν ήδη θέσεις μάχης και πυροδοτεί πρόωρες αντιπαραθέσεις.

Για το νέο κύκλο πολιτικών διαξιφισμών, αφορμή στάθηκε η αποσαφήνιση της θέσης του ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια, από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σε συνέντευξη του στο Mega δήλωσε ότι «Το νόμο δεν θα τον ψηφίσουμε διότι εμείς θέλουμε μία καθαρή λύση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι την εμπορευματοποίηση που υπονομεύει και ένα σοβαρό μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό αλλά και εν τέλει και το δημόσιο Πανεπιστήμιο».

Νωρίτερα εξήγησε τη στάση του κόμματός του, το οποίο στο παρελθόν είχε υπερθεματίσει για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά Πανεπιστήμια ενώ είχε επιχειρήσει και την αναθεώρηση του σχετικού άρθου 16 του Συντάγματος χωρίς τότε να επιτύχει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την αλλαγή του. «Τι λέμε ως ΠΑΣΟΚ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης και εξήγησε «Δεν απαγορεύουμε να υπάρχει κάτι, αλλά ρυθμίζουμε. Αυτό είναι η σοσιαλδημοκρατία, «ρυθμίζει, αλλά δεν απαγορεύει» είπε αμφισβητώντας το κατά πόσο το νομοσχέδιο θα μπορέσει παράλληλα να ενισχύσει και το δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Μία θέση που προκάλεσε τη θυμηδία του κυβερνητικού εκπροσώπου αλλά και άλλων κυβερνητικών στελεχών που έσπευσαν να κατηγορήσουν το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρο του για παλινωδίες, καθώς η διαχρονική θέση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν η ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων και τώρα που η κυβέρνηση προωθεί αυτή τη μεταρρύθμιση, το ΠΑΣΟΚ κάνει πίσω, καταλογίζοντάς το μικροκομματικούς λόγους και σκοπιμότητες.

«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι στα λόγια προοδευτικός, αλλά στην πράξη εκπρόσωπος του πιο γνήσιου αναχρονισμού. Και είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, που κάποιος που δεν θέλει κάτι, ψάχνει τη μία μετά την άλλη τις πιο ασόβαρες δικαιολογίες για να μην ψηφίσει» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Κατηγορίες για τις οποίες σήκωσε το γάντι η Χαριλάου Τρικούπη και σε ανακοίνωση που εξέδωσε ανταπέδωσε τα πυρά τονίζοντας μεταξύ άλλων πως "πίσω από κάθε δήθεν μεταρρύθμιση της κυβέρνησης σας, κ. Μαρινάκη, κρύβονται οι αρεστοί σας, έτοιμοι να ροκανίσουν το δημόσιο χρήμα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η επιτομή του καθεστωτισμού και του πελατειακού κράτους".

Και άλλα κυβερνητικά στελέχη πάντως εστίασαν στην αλλαγή στάσης του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου ή του Ευάγγελου Βενιζέλου και τη θέση που τηρεί τώρα στο επίμαχο θέμα της ίδρυσης μη κρατικών μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων. "Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι μία απογοήτευση. Και βλέπω τώρα τι λέει ο Ανδρουλάκης που είναι «ΣΥΡΙΖΑ plus» και θλίβομαι. Ως ΝΔ έχουμε υιοθετήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, αφού υιοθετούμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ έρχεται το ΠΑΣΟΚ και λέει δεν την ψηφίζω. Ε, βγάλε άκρη τώρα" σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στο κ. Ανδρουλάκη, χαρακτηρίζοντάς τον "συριζαίο" και όχι "πασόκο" όπως είπε. Αντίστοιχα για παλινωδία του ΠΑΣΟΚ στο επίμαχο θέμα, έκανε λόγο και ο Μάκης Βορίδης στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. "Ναι, ίσως, αλλά..." σχολίασε ο κ. Βορίδης περιγράφοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας το ότι προτιμάει και αποδέχεται τα ελληνόπουλα να σπουδάζουν σε Πανεπιστήμια σε ξένες χώρες αλλά όχι στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος αντέκρουσε πάντως και τις εντάσεις Ανδρουλάκη για το δημόσιο Πανεπιστήμιο υπογραμμίζοντας ότι το μεγάλο μέρος του επίμαχου νομοσχεδίου αφορά την ενίσχυσή του. "Μέσα από το νομοσχέδιο, το 70% του οποίου αφορά το δημόσιο Πανεπιστήμιο παρέχονται ελευθερίες στα δημόσια ΑΕΙ και η χρηματοδότησή τους μέσα από τον προϋπολογισμό, το Ταμείο Ανάκαμψης και τις έκτακτες ενισχύσεις θα φτάσει το ένα δις ευρώ" δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου

Στο νομοσχέδιο αποτυπώνονται οι προϋποθέσεις για την ίδρυση, μη κρατικών μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στην Ελλάδα, με τα πιο αυστηρά κριτήρια από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης

-Κάθε παράρτημα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τρεις Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία.

-Να προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών, που διαθέτει αξιολόγηση και πιστοποίηση στο πλαίσιο της χώρας προέλευσης και στη συνέχεια πιστοποιείται από την ΕΘΑΑΕ.

-Να διαθέτει το προβλεπόμενο διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων.

- Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής με κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με πρόβλεψη και για δευτερογενείς εγκαταστάσεις εντός του ίδιου νομού. Να επαρκεί για τη διδασκαλία και μελέτη των φοιτητών, να διαθέτει λειτουργική βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, καθώς και οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Όλα τα Πανεπιστήμια (δημόσια και μη κρατικά) αξιολογούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

-Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν έγκρισης και γνώμης από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ, αντίστοιχα.

Σαράντα χιλιάδες Έλληνες φοιτητές αυτή τη στιγμή σπουδάζουν σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό, ένας αριθμός που είναι πολύ μεγαλύτερος από άλλες χώρες, καθώς στην Ισπανία για παράδειγμα είναι τριανταπέντε χιλιάδες και στην Πορτογαλία δεκατρείς.

