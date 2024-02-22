Τσακαλώτος σε Τσίπρα: «Όχι Αλέξη μου, δεν φύγαμε γιατί χάσαμε»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και νυν βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο Facebook μετά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα προτρέποντας τον πρώην πρόεδρο του κόμματος να κάνει μια «στοιχειώδη αυτοκριτική», προτού αναλύσει τους λόγους για τους οποίους αποχώρησαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα ο πρώην υπουργός επισημαίνει πως «δεν φύγαμε γιατί χάσαμε. Φύγαμε γιατί βλέπαμε την εξαέρωση του κόμματος μας».

Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Τσακαλώτου

Όχι Αλέξη μου δεν φύγαμε γιατί χάσαμε. Φύγαμε γιατί βλέπαμε την εξαέρωση του κόμματος μας και ποιος μπορεί να υποστηρίξει με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν δικαιωθήκαμε με αυτή την επιλογή.

Και αυτό δεν άρχισε με τον Κασσελάκη, που σε αυτό τουλάχιστον, έχει δίκιο όταν λέει ότι αν είχαμε ένα στιβαρό κόμμα δεν θα είχε κερδίσει.

Άρχισε το βράδυ των εκλογών του 2019, όπου ανακοίνωσες στο κόμμα μας ότι θα τα αλλάξεις όλα, τη στιγμή που πήραμε 31,5%, ένα εντυπωσιακό ποσοστό μετά από εφαρμογή μνημονίου.

Άρχισε όταν αρνήθηκες να φτιάξουμε ένα πολιτικό σχέδιο για να αντιμετωπίσουμε το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο και το έλλειμμα αξιοπιστίας που έδειχναν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά το 2017.

Άρχισε όταν ήθελες να φτάσεις τον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη με πάνω από 100.000 ψήφους στις εσωκομματικές εκλογές και επέβαλες να ψηφίζουν μέλη με δύο ευρώ την ίδια μέρα.

Άρχισε με την ανοχή σου στις θεωρίες περί εσωτερικών εχθρών, και από ότι βλέπουμε οι εσωτερικοί εχθροί όλο και πολλαπλασιάζονται εντός ΣΥΡΙΖΑ.

Άρχισε όταν πρώτα εσύ ήθελες τη αδιαμεσολάβητη σχέση με τη βάση, δηλαδή χωρίς καμία λογοδοσία στα όργανα, δημιουργώντας ένα κόμμα που δεν συζητά πολιτικά και ιδεολογικά.

Άρα πριν μας "αναλύσεις" τους λόγους που φύγαμε κάποιοι, μήπως να αρχίσεις εσύ με μια στοιχειώδη αυτοκριτική; Θα ήταν μια καλή αρχή!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.