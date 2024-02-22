Ο Κασσελάκης απέλυσε από επιστημονικό συνεργάτη της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ τον Διονύση Τεμπονέρα

Επιδεινώνεται συνεχώς το κλίμα μεταξύ του Διονύση Τεμπονέρα και του Στέφανου Κασσελάκη.

Την Τετάρτη το βράδυ που συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία πηγές από την Κουμουνδούρου έλεγαν ότι η έκρηξη και η διαφοροποίηση του Διονύση Τεμπονέρα στη συζήτηση προήλθε μετά από διακοπή της σύμβασης από τη θέση του επιστημονικού συνεργάτης της Κ.Ο.

Αυτό που φέρεται να συνέβη είναι πως παραμονές της εκδήλωσης των «τριών» με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και την Έφη Αχτσιόγλου, σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του κ.Τεμπονέρα, τού ανακοινώθηκε πως δεν θα συνεχιστεί η συνεργασία του ως επιστημονικός συνεργάτης του Διονύση Καλαματιανού.

Το τηλεφώνημα για την απόλυση φέρεται να έγινε από το διευθυντή του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλη Καπνισάκη.

