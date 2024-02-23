Νέα Αριστερά: «Η ομιλία Κασσελάκη επιβεβαίωσε την βαθιά υπαρξιακή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ»

Με μία σκληρή ανακοίνωση σχολίασε η Νέα Αριστερά την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανου Κασσελάκη και στις αιχμές που άφησε εναντίον στελεχών της. Στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρει: «Η σημερινή ομιλία του κυρίου Κασσελάκη επιβεβαίωσε τη βαθιά υπαρξιακή κρίση ενός κόμματος που πλέον θυμίζει περισσότερο τηλεοπτικό θέαμα παρά πολιτικό οργανισμό. Πρόκειται για το προϊόν μιας μακράς πορείας δεξιάς μετάλλαξης και πολιτικού εκφυλισμού που άλλοι ανέχτηκαν με τη σιωπή τους και άλλοι ενθάρρυναν με τη δράση τους.

Τώρα είναι αργά. Η κρίση είναι πλέον μη αναστρέψιμη. Και αυτό δεν αλλάζει όσες χυδαίες επιθέσεις και αν εκτοξεύσει ο κύριος Κασσελάκης που σήμερα έφτασε στο σημείο να μιλήσει για «ανταλλαγές εδρών». Θυμίζουμε ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που -κατά δήλωση του- παζάρευε να γίνει υπουργός του κυρίου Μητσοτάκη. Και επειδή ο κύριος Κασσελάκης αρέσκεται να αναζητά υπονομευτές της αριστεράς στη χώρα, μια τελευταία συμβουλή από εμάς: να κοιτάξει πρώτα τον καθρέφτη του και να σταματήσει να μιλάει στο όνομα της αριστεράς. Δεν είχε ούτε έχει σχέση με τις αξίες και τα οράματά της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

