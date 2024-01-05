Συνύπαρξη Κασσελάκη - Ανδρουλάκη στην Κωνσταντινούπολη χωρίς πολιτικές προσδοκίες

Του Αντώνη Αντζολέτου

Θα αποτελέσει έκπληξη αν ο οικουμενικός χαρακτήρας της Κωνσταντινούπολης επηρεάσει τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την κοινή παραμονή τους στον Βόσπορο.

Οι δυο πολιτικοί αρχηγοί θα παρακολουθήσουν το Σάββατο τη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και ακολούθως την τελετή καθαγιασμού των υδάτων στον Κεράτιο κόλπο.

Είναι μια ακόμα ευκαιρία προκειμένου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ να έρθουν πιο κοντά; Οι συνθήκες δεν δείχνουν πως υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Στα τέλη Νοεμβρίου οι δυο τους είχαν καθίσει δίπλα - δίπλα στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην έβδομη απονομή βραβείων «βιώσιμης - καινοτόμου και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας» και είχε «παγώσει ο τόπος».

Καταγράφηκε μόνο μια τυπική χειραψία και από εκεί και πέρα τα βλέμματά τους δεν διασταυρώθηκαν ποτέ.

Το κλίμα μεταξύ των δυο μεγαλύτερων κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν είναι καλό. Είναι φυσικό γιατί ο στόχος τους είναι πλέον κοινός. Μετά την καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ, την άνοδο το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τη μεγάλη δημοσκοπική «ψαλίδα» από τη Νέα Δημοκρατία και οι δυο επιθυμούν να ηγεμονεύσουν στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Η Κουμουνδούρου θέλει να πάρει πίσω τα σκήπτρα που κατέχει από το 2012 και το ΠΑΣΟΚ να επαναφέρει τις συνθήκες του δικομματισμού που ίσχυαν στην μεταπολίτευση.

Η αλήθεια είναι πως μετά την παρένθεση της επίθεσης που είχε εξαπολύσει ο Στέφανος Κασσελάκης στον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, οι δυο αρχηγοί αποφεύγουν τις μεταξύ τους συγκρούσεις. Οι ανακοινώσεις τους και η κριτική τους εστιάζεται στα πεπραγμένα της κυβέρνησης χωρίς, όμως να υπάρχει κάποιος αντιπολιτευτικός συντονισμός.

Στη Βουλή θα βρεθούν και το επόμενο διάστημα να συμβαδίζουν σε αρκετές περιπτώσεις, όμως ούτε αυτό το γεγονός πρόκειται να τους φέρει πιο κοντά, τουλάχιστον μέχρι τις ευρωεκλογές. Ενδεχομένως, μάλιστα το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων να αποτελέσει λόγος για να συγκρουστούν τα δυο κόμματα.

Στελέχη όπως ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος προέβλεψε πρόσφατα πως η συνένωση θα έρθει γρήγορα, θα ήθελαν οι εξελίξεις να τρέξουν, ωστόσο τέτοια σημάδια μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν. Η καταγραφή δυνάμεων και ο ανταγωνισμός που υπάρχει ενόψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου δεν επιτρέπει άλλους σχεδιασμούς.

Η παρουσία τους στο Φανάρι καταδεικνύει πως και οι δυο επιχειρούν να χτίσουν ένα «πατριωτικό προφίλ». Ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ η στροφή που έχει κάνει ο νέος πρόεδρος από τη ριζοσπαστική προς την πατριωτική αριστερά είναι εμφανής και το θυμίζει πολύ συχνά στις τοποθετήσεις του.

O κ. Κασσελάκης θα συναντηθεί με Κωνσταντινοπολίτες ομογενείς το βράδυ του Σαββάτου, μετά το γεύμα που θα παραχωρήσει το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην Πατριαρχική τράπεζα ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Την Κυριακή θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε χθες με τον κ.Βαρθολομαίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.