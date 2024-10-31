Σε απάντηση στην εκτέλεση του Γερμανο-Ιρανού Γιαμσίντ Σαρμάντ στο Ιράν, το ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνουν τα τρία γενικά προξενεία της χώρας στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, πρόκειται για τις ιρανικές διπλωματικές αποστολές στη Φρανκφούρτη, στο Αμβούργο και το Μόναχο.

Ανοιχτή παραμένει η πρεσβεία του Ιράν, στο Βερολίνο. Η γερμανική απόφαση συνεπάγεται επίσης ότι 32 προξενικοί υπάλληλοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα την Γερμανία, εκτός εάν είναι κάτοχοι γερμανικής υπηκοότητας. Προηγουμένως, είχε κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών ο Ιρανός επιτετραμμένος. «Έχουμε εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία μας για τις ενέργειες του ιρανικού καθεστώτος και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναλάβουμε περαιτέρω δράση», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου στην πλατφόρμα «Χ».

Την ίδια ώρα ο Γερμανός πρεσβευτής στην Τεχεράνη Μάρκους Πότσελ παρουσιάστηκε στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών προκειμένου να εκφράσει την «έντονη διαμαρτυρία της γερμανικής κυβέρνησης «για τη δολοφονία του Γιαμσίντ Σαρμάντ», ο οποίος καταδικάστηκε για «τρομοκρατική δράση».

Μέχρι τώρα, σε ανάλογο τιμωρητικό μέτρο η γερμανική κυβέρνηση έχει καταφύγει μόνο στην περίπτωση της Ρωσίας, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.