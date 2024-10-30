Voucher τουρισμού - επίδομα 1.250 ευρώ: Αιτήσεις από σήμερα Τετάρτη 30/10

Ανοίγουν σήμερα, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις για το νέο voucher τουρισμού που χορηγεί στους εκπαιδευόμενους επίδομα ύψους 1.250 ευρώ. Η σχετική προκήρυξη αφορά 20.000 ωφελούμενους (άνεργους και εργαζόμενους στον Τουρισμό). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι και εργαζόμενοι οι οποίοι διαθέτουν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού (δηλαδή 8 μήνες εργασία κατά την τελευταία δεκαετία) ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες:

εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο www.voucher.gov.gr. Το πρόγραμμα είναι εξ ολοκλήρου ασύγχρονο και περιλαμβάνει:

Εκπαιδευτικό επίδομα 1.250 ευρώ (5 ευρώ/ώρα κατάρτισης, ακατάσχετο).

Δωρεάν online κατάρτιση 250 ώρες σε σεμινάριο επιλογής, διαθέσιμο όλο το 24ωρο σε πλατφόρμα.

Δωρεάν πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0», Δράση 16921 «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του Τουρισμού», Πυλώνας Ανάκαμψης «Ιδιωτικές Επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», Άξονας «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας».

